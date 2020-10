Emozionante sorpresa per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Il concorrente viene convocato da Alfonso Signorini in Mistery Room, dove viene affrontato il delicato discorso del rapporto con il padre. Ma per l’influencer arriva una bellissima sorpresa: una telefonata da parte di mamma Armanda che lo fa scoppiare in lacrime.

Tommaso Zorzi e il rapporto con il padre

In Mistery Room, Tommaso Zorzi affronta con Alfonso Signorini un delicato argomento: il complicato rapporto con il padre. Il rapporto con la figura paterna è sempre stato positivo, sino al momento del divorzio dalla madre che l’ha portato ad allontanarsi anche da Tommaso.

Il giovane influencer, davanti una fotografia d’infanzia che lo vede ritratto con il padre, rivela: “Il papà che mi tiene in braccio è stato il migliore del mondo, un papà con la P maiuscola, un papà che fino a un certo punto del mio percorso è stata la mia spalla. Poi tante volte la vita ti toglie una cosa che ti ha dato e questo papà a un certo punto si è separato dalla mamma e non è più stato quel papà che avevo prima.

Io vorrei poter tornare a dire questa frase ‘Vorrei trovare un uomo come mio padre'”.

“Un rapporto ridotto all’osso“

Alla domanda di Alfonso Signorini sulla possibilità di recuperare un rapporto con il padre, Zorzi risponde: “Non ho mai detto che non è possibile recuperare un rapporto con lui ma, per come sono le cose con lui in questo momento, è un rapporto ridotto veramente all’osso. Io lo vedo tre/quattro volte all’anno. Quando lo sento mi chiede come sto, ma nel rapporto ci sono errori da entrambi i lati.

Io ho questa fragilità che a volte mi fa chiudere in me stesso, io purtroppo mi sono sempre auto-convinto di dovercela fare da solo. Ma credo sia autodistruttivo, perché ti chiudi alle persone che ti vogliono bene. Mi ha portato ad essere un persona diffidente e a preservare la mia incolumità“.

Telefonata a sorpresa di mamma Armanda

Parlando di mamma Armanda, Tommaso dichiara: “Io ho un amore per mia mamma che va aldilà. So che per me ha sofferto tantissimo, non le sono stato vicino nei momenti di bisogno.

So che da lei ho solo da imparare perché lei sa gestire situazioni più grandi di lei. Mamma se mi stai ascoltando, ti amo, non te lo dico mai“. Ecco però pronta una sorpresona per il ragazzo, con la madre che si collega al telefono con lui per una commovente chiacchierata a distanza: “Tommy non sei solo, raccontami come stai. Stiamo tutti benissimo, tu devi essere tranquillo, rilassato. Ti seguono in tantissimi, non puoi immaginarti quanti“. Una telefonata vissuta da Zorzi con le lacrime agli occhi, consapevole del forte legame che lo unisce alla madre, per la quale spende parole al miele: “Mamma grazie, sei la mia forza“.

