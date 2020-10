Una ragazza di 15 anni di Bassano del Grappa (Vicenza) aveva pianificato di uccidere i genitori, facendosi aiutare dal suo fidanzato.

Il suo feroce piano omicida è stato però sventato dai carabinieri, che erano stati informati delle intenzioni della ragazza da un amico della coppia. Ora la giovane coppia è seguita dal Tribunale dei minori di Venezia e dal sostegno degli psicologi e le indagini stanno cercando di comprendere cosa possa aver scatenato l’impulso omicida nella giovane.

Il piano per uccidere i genitori

Il contesto familiare in cui si è evoluto il pensiero omicida sembra non fosse tanto diverso da quello di tante altre famiglie: la giovane pareva essere percepita come una brava ragazza, piuttosto obbediente e con un buon rapporto con i genitori.

Eppure, da tempo la giovane scambiava con i fidanzato messaggi su come pianificare un duplice omicidio, e sembra che fosse ben lungi dall’usare un tono ironico: le stesse conversazioni venivano fatte anche con l’amico coetaneo della giovane coppia, che però quando si è accorto che non venivano usati toni leggeri ma che i discorsi fatti parevano seri e concreti, ha deciso di avvisare i carabinieri.

La ragazza, dal canto suo, si è giustificata dicendo che non avrebbe mai preso davvero in considerazione l’idea di uccidere i genitori e che i messaggi erano solo un gioco. Il ruolo del fidanzato in tutto questo è da stabilire.

L’ipotesi di plagio da parte di un agente esterno

I genitori della ragazza, dopo aver compreso cosa stava succedendo, non hanno abbandonato la figlia e la stanno seguendo nel suo percorso psicologico. Si sta vagliando anche la pista del plagio da parte di qualche agente esterno: è stato ipotizzato anche che i due giovani fidanzati avessero avuto contatti via internet con una setta o con qualcuno conosciuto magari via chat, che li potrebbe aver condizionati invitandoli ad utilizzare l’omicidio come metodo di emancipazione dalla famiglia.

Il delitto di Novi Ligure

Il caso di bassano del Grappa ricorda un altro noto caso di cronaca, laddove però l’intento omicida su purtroppo portato a termine: il delitto di Novi Ligure, avvenuto il 21 febbraio 2001.

A Novi Ligure ad uccidere furono Erika De Nardo ed il suo fidanzato, Mauro “Omar” Favaro, che uccisero la madre ed il fratellino di lei (Susy e Gianluca De Nardo) per poi essere scoperti dagli inquirenti pochi giorni dopo.