Belén Rodriguez, recentemente al centro del gossip per la fine della sua relazione (per la seconda volta) con Stefano De Martino e per quella che sembra essere la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, si toglie qualche sassolino dalla scarpa parlando di alcune colleghe. In realtà, al centro del suo discorrere non ci sono proprio tutte ma quelle con le quali ha avuto pià avversione in passato: Barbara d’Urso e Paola Ferrari.

Belén rispolvera i dissapori del passato: l’attacco a Paola Ferrari

Mentre per Maria De Filippi, che l’ha del tutto accolta sotto la sua ala facendole poi spiccare il volo in numerosi suoi programmi, per Barbara d’Urso le parole non sono così accomodanti.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Belén Rodriguez si lascia andare a ruota libera su alcune frizioni del passato. Non si dimentica il dibattito tra l’argentina e Paola Ferrari: Belén non si era infatti tirata indietro dal difendere la collega Diletta Leotta, presa ai tempi di mira dalla Ferrari che l’aveva etichettata come un personaggio “diseducativo“. E sempre la Ferrari della stessa Belén aveva detto: “Furba, ricca ma priva di ogni goccia di talento“.

Ma l’argentina ora non si fa remore a passare all’attacco: “Possiamo fare un tête à tête sul palco. Facciamo prima una canzone, poi un balletto, una presentazione e poi mi cimento anch’io in una prova calcistica che è il suo campo“.

Dissotterrata l’ascia di guerra: nel mirino c’è Barbara d’Urso

Ma se per Paola Ferrari l’attacco è tuttavia velato, per Barbara d’Urso viene fuori l’amaro: “Non sono la fonte delle sue presunte sfortune – ha commentato Belén al giornalistica che le palesa il calo degli ascolti della d’Urso ricordandole il momento in cui la conduttrice disse che per il suo share non aveva bisogno di Rodriguez – Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Corona“.

Poi lo screzio in quel de Le Iene, quando Belén mandò a quel paese la d’Urso in pubblico: “C’erano dei motivi – spiega oggi l’argentina – l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stato forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro.

Il suo ruolo lo copre alla perfezione“.

