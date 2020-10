A Ezio Greggio sembra non piacere ciò che Mediaset è diventata. Il conduttore storico di Striscia la Notizia, La Sai l’ultima e molti altri programmi del Biscione sembra voler bocciare senza se e senza ma le scelte di Mediaset degli ultimi anni, che sembrano dare sempre maggior spazio ai reality show.

Ezio Greggio ha parlato della sua visione della Mediaset di oggi a Il Fatto Quotidiano e l’han fatto senza peli sulla lingua: “Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente”.

Poi, ha parlato dei suoi ultimi risultati professionali: “Quest’estate la replica della mia La sai l’ultima? ha ottenuto il 10% di share offrendo due ore di divertimento sano e nobile e non con una manica di disgraziati buttati su un’isola o dentro a una casa”. Insomma, per Ezio greggio non c’è modo di salvare i reality come il GF Vip o L’Isola dei Famosi, e per giunta anche il pubblico se ne starebbe accorgendo: “Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix”.

Il film con Ezio greggio scatena la polemica

A proposito di film: è con una pellicola cinematografica che Ezio Greggio ha scosso le polemiche ultimamente, ovvero con Lockdown all’Italiana. A quanto pare sul web si è scatenata una forte polemica verso l’idea, da parte della regia e della produzione, di “sfruttare” il fenomeno del Coronavirus. Una polemica sterile, secondo Greggio: “Il problema e che gli attacchi sono arrivati da quattro gatti via social, il nascondiglio di persone vili, che vivono coperte da pseudonimi”.

Continua l’amore con Mediaset

Non c’è però da parte di Greggio alcuna volontà di allontanarsi da Mediaset professionalmente: “Non ho mai avuto la tentazione di lasciare Striscia la notizia. Io e Antonio Ricci siamo i ministri di questa che ormai è un’istituzione. Mi diverto molto, da 33 anni: l’affetto è sempre stato immenso e il pubblico non va mai tradito, va amato e rispettato”.

