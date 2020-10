Prima il bellissimo ed emozionante momento del matrimonio della sorella, Elettra Lamborghini, che certamente ha emozionato famiglia, amici, ma anche i fan che la seguono sui social, poi il brutto momento. Ferruccio Lamborghini, infatti, fratello maggiore di Elettra Lamborghini, è finito in ospedale.

Ferruccio Lamborghini in ospedale

Il grande matrimonio prima, poi il viaggio di nozze e infine la notizia che le arriva proprio ora che sta vivendo il suo bel momento. La cantante è volata a Cipro per la luna di miele e lì l’avrà raggiunta la notizia del fratello in ospedale.

A rivelarlo è lo stesso Ferruccio Lamborghini con una foto direttamente dal letto di ospedale. Nell’immagine condivisa sul suo profilo Instagram, il giovane rampollo di casa Lamborghini ha la flebo al braccio e racconta le sue condizioni di salute che destano preoccupazione in tutti i fan: “Non sono qui per il Covid“, ha scritto subito per rassicurare tutti, “così non creo il panico a nessuno“.

Poi entra subito in argomento specificando di cosa si tratti veramente: “Ho semplicemente avuto un PNX (pneumotorace, polmone dx totalmente collassato) per sei giorni e l’ho capito ieri mattina“.

“Ma respiro e di questo posso esserne felice“, aggiunge ancora per concludere il suo messaggio con una nota di speranza e anche di buon umore. Una patologia certamente non facile che lo ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere sperando che la situazione si risolva in breve tempo.

Dalle Storie Instagram di Ferruccio Lamborghini

Chi è Ferruccio Lamborghini

Ferruccio Lamborghini, fratello della notissima Elettra Lamborghini, 29 anni, campione di motociclismo e appassionato di viaggi, ma non solo. Nel 2015, quando ha appena 24 anni, esordisce nel team Marketing dell’azienda di famiglia.

Una carriera veloce, diventa infatti poco dopo vice-presidente della Tonino Lamborghini Spa, ma l’incremento non finisce qui. Nel 2018 tutto cambia ancora e diventa amministratore delegato della società.