Fresca sposina, Elettra Lamborghini è ospiti a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Reduce dal matrimonio con il dj Afrojack, la ‘twerking-queen’ per eccellenza racconta le celebrazioni delle nozze e tutte le emozioni della cerimonia.

Elettra Lamborghini a Verissimo a pochi giorni dal ‘sì’

Il 26 settembre 2020 è una data speciale per Elettra Lamborghini. La cantante è infatti salita all’altare assieme al dj Afrojack per pronunciare il fatidico ‘sì’. Teatro della celebrazione delle loro attesissime nozze il lago di Como, in cui si sono consumati ricevimento e festeggiamenti vari.

È un periodo d’oro dunque per la nostra ‘twerking-queen’, che ha compiuto il passo più importante dopo mesi di attesa e frenesia per i preparativi. A pochi giorni dal matrimonio, cui la sorella Ginevra non ha clamorosamente preso parte, la fresca sposina è ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Di bianco vestita, la Lamborghini racconta alla padrona di casa la gioia appena vissuta. A cominciare dalla proposta, che ricevette in un’occasione speciale: “Il giorno di Natale è arrivata la proposta, a suo stile. Lui è molto riservato e me l’ha fatta a casa.

In realtà era come se fossimo legati da sempre e quindi già ne parlavamo, ma non mi aspettavo arrivasse così in fretta“.

I ricordi della cerimonia

Ritornando al giorno delle nozze, l’esuberante artista rivela: “Non ricordo nulla. Uscendo dalla macchina piangevo dalla gioia e tremavo“. Rivedendo le immagini della cerimonia offerte in una clip, si commuove e considera il marito Afrojack una persona speciale: “Quanto ho pianto, però sono molto grata, infatti nelle promesse gli scrivo ‘Non so chi ti ha mandato da me, ma sono sicura che tu sia un angelo‘.

È davvero carino come ragazzo, sono stata fortunata. Poi non guarda le altre, a lui ne basta una. Io sono miele, romanticissima“. Poi continua: “Ho ricevuto un sacco di messaggi dai miei amici perché tutti hanno pianto, era una bellissima atmosfera“.

Chiuso il capitolo matrimonio, Elettra Lamborghini apre il discorso figli, spiegando: “È presto per i figli, non voglio illudere nessuno. Non è tanto semplice come le persone pensano, e poi perché ogni cosa ha il suo tempo. Penso che sarò una mamma molto presente“.

