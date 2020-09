Elettra Lamborghini ha coronato il suo sogno d’amore in pieno “stile Elettra Lamborghini”, dopo l’altrettanto pazzesco addio al nubilato, con una cerimonia intima ma fastosa insieme al suo novello sposo Afrojack. La coppia si è detta il fatidico sì sul Lago di Como, nella cornice magica della Villa Balbiano. Fiori, musica, fuochi d’artificio: tutto quello che serviva per celebrare le nozze dei due innamoratissimi sposi.

Unico neo la mancata partecipazione della sorella della sposa, Ginevra Lamborghini, che ha annunciato di non poter essere presente su Instagram. Un altro inciampo dopo la visita in ospedale della sposa pochi giorni prima delle nozze.

Elettra Lamborghini e Afrojack: festa di nozze sul Lago

Matrimonio glamour per Elettra Lamborghini, che ha detto il fatidico sì al dj olandese Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall. Ben 3 gli abiti delle nozze: il bellissimo abito da cerimonia in pizzo e trasparenze, poi, come ha raccontato lei stessa “un altro pop, e uno post party per la festa per nulla banale, ma molto particolare in stile Lamborghini“.

Il matrimonio è stato organizzato nientemeno che da Enzo Miccio, e tutti gli ospiti, circa un centinaio, si sono sottoposti al tampone prima delle nozze.

Le testimoni della sposa sono state le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia, mentre è stata purtroppo assente l’altra sorella Ginevra, che non ha chiarito le motivazioni per cui non ha potuto partecipare. Non sembra che sia a causa di una lite, ma piuttosto per impegni di lavoro.

Il post Instagram di Elettra Lamborghini

Il party notturno con fuochi d’artificio

La festa sul Lago di Como è stata segnata dallo stupefacente abito a sirena della sposa, la quale si è anche esibita insieme a Giusy Ferreri, anche lei invitata alle nozze.

Fuochi d’artificio e il taglio della torta, una delizia a 6 piani circondata da fiori bianchi.

Gli sposi hanno trascorso la notte al Grand Hotel Tremezzo, frequentato da vip come Chiara Ferragni, sempre con vista lago. Afrojack ed Elettra Lamborghini la mattina dopo si sono allontanati in auto, fedi al dito e tanti cuoricini nelle Storie Instagram.