Esplode di rabbia come mai si era visto prima: questa sera a dare show al posto della contessa Patrizia De Blanck, questa sera molto sorvegliata e quasi impercettibile, c’è Matilde Brandi. Reduce da una fortissima tensione postuma a tutto l’affaire che ha riguardato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, chiusosi nel migliori dei modi e quasi in maniera del tutto inaspettata, la Brandi ha del tutto perso le staffe contro Tommaso Zorzi.

L’ira di Matilde Brandi

Ancora una volta, al centro del dibattito ci sono le parole di Adua Del Vesco che ha dovuto affrontare un’altra pesantissima serata in quel del Grande Fratello Vip.

Proprio questa sera Adua ha dovuto infatti affrontare sé stessa e quanto da lei dichiarato nelle puntate precedenti sul conto dell’ex – non ex – Massimiliano Morra. Venuta alla luce la verità sulla loro finta storia d’amore, Adua Del Vesco si è trovata a fare i conti con Tommaso Zorzi che l’aveva “sbugiardata”, rivelando a Signorini la confessione durante la quale la Del Vesco, prima dell’inizio del reality, gli avrebbe rivelato l’omosessualità di Morra, questa sera smentita in toto.

Matilde Brandi fuori controllo: “Stai zitto. Io sono stufa“

Chiusasi la parentesi “Adua”, la tensione è rimasta ed è Matilde Brandi a perdere le staffe contro Zorzi, fermamente convinto di quanto dichiarato su Adua Del Vesco. La Brandi è del tutto esplosa di rabbia nei confronti di Zorzi scendendo in campo per difendere Adua, sbottando così con Signorini quasi in maniera del tutto inspiegabile: “Voglio tornare a casa. Questo gioco non è fatto per me“. Successivamente, il dibattito con Zorzi si è fatto via via più insidioso: “Stai zitto, cosa ne sai di quanto ha sofferto, perché devi sempre giudicare le persone.

Io sono stufa. Quando esplodo devo dire tutto. Tu schizzi e tutti dobbiamo stare zitti, per una volta che schizzo io“.

