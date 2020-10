Dopo la polemiche piovute su Adua Del Vesco, è lei stessa a vuotare il sacco raccontando tutta la verità. La concorrente del Grande Fratello Vip, nella diretta di questa sera, ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo le accuse ricevute negli scorsi giorni. Al centro delle polemiche il suo giudizio su Massimiliano Morra e la sua presunta omosessualità.

Adua Del Vesco al centro delle polemiche

Adua Del Vesco è indubbiamente una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente negli ultimi giorni è finita al centro di furiose polemiche dopo alcuni suoi atteggiamenti considerati subdoli e contraddittori.

Tutto è cominciato quando alcune telecamere hanno ripreso l’attrice mentre, confidandosi con Dayane Mello, rivelava che Massimiliano Morra fosse gay. Le parole carpite fanno riferimento a questa presunta omosessualità dell’attore, smentita però nella scorsa puntata dalla diretta interessata: “Io non ho detto questo. Non credo di averle detto questo“. L’attrice, difendendosi davanti a tutta Italia, è stata però sbugiardata da Tommaso Zorzi che, in Confessionale al momento delle nomination, ha confessato ad Alfonso Signorini di aver riferito anche a lui della presunta omosessualità di Morra.

Nella diretta di questa sera l’attrice ha deciso di vuotare il sacco, rivelando la pura e nuda verità.

Tommaso contro Adua

Alfonso Signorini introduce l’argomento e scoppia subito un polverone. Tommazo Zorzi interviene e attacca nuovamente Adua: “Io penso che il caso sia scoppiato prima che dicessi questa cosa. Era già stata resa pubblica, poi lei stessa ha ammesso quello che ha detto ed io ho semplicemente detto mia“. In Confessionale, l’attrice ribatte: “Sì, forse Tommaso non fa schifo perché è una parola troppo forte.

Ma punto uno: io non ti conoscevo prima. Punto due: nell’albergo non potevamo vederci. Punto tre: io non ti ho detto nulla“. Ma il giovane influencer non ci sta: “Mi stai dando del bugiardo? Adua, tu hai mentito!“.

Massimiliano attacca l’attrice: “Cose assurde“

Massimiliano Morra decide di prendere la parola e dirne due all’attrice: “La storia d’amore tra me e Adua non c’è mai stata. Io non ho mai usato la Del Vesco. Ci siamo voluti molto bene, ma dire certe cose sul mio conto quando lei mi conosce benissimo… Sai benissimo che io non sono omosessuale, ci conosciamo da tanto tempo e non voglio entrare nei dettagli.

Davanti a tutta Italia hai detto che sono omosessuale quando poi hai le prove che non è vero. Poi sono entrato qua per fare pace con te dopo tutto quello che è successo, ma poi vai a dire cose assurde che non stanno né in cielo né in terra. La cosa più grave è che penso a tutte le persone che magari hanno difficoltà a rivelarsi omosessuali. Io non ti ho mai usata. Con me non hai vissuto nessuna favola.

Non c’è stata una storia d’amore e ci tengo a sottolinearlo“.

Adua chiede scusa: “Ho fatto un errore gravissimo“

Adua in diretta rivela di essere incappata in alcune menzogne e si assume tutte le responsabilità per il gossip che ha fatto circolare nella Casa sul conto di Morra: “Io ho chiesto scusa a lui e a tutte le persone che si sono sentite offese. Mi sento umiliata perché ho fatto un errore gravissimo e mi prendo le responsabilità dicendo la verità. So che ci sono le telecamere, ma non voleva essere un pettegolezzo.

È stato un errore che mi ha distrutto dentro, non voglio portare avanti teatrini“. Ma Tommaso Zorzi non vede sincerità negli occhi e nelle parole dell’attrice e nuovamente la attacca: “Sei una falsa, non puoi pensare che tutta la gente ti usi“. Sotto pressione, la Del Vesco sbotta: “Tommaso, non mi lascio usare da te!“.

