Non si placa lo strascico di scosse dopo il terremoto sul caso “AresGate” e sulla presunta rete di finte storie d’amore tra volti noti venute a galla al Grande Fratello Vip. Nella Casa le turbolenze non si fermano, e Adua Del Vesco si è detta pronta a nuove rivelazioni per interrompere una presunta catena di menzogne con cui, per lungo tempo, avrebbe avuto a che fare per “coprire gli altri“. Bugie che, a suo dire, avrebbero minato la sua serenità e sottomesso a sacrificio gli anni più belli della sua vita.

Adua Del Vesco pronta a dire la sua verità: “Ora basta coprire gli altri“

Durante uno sfogo con le coinquiline Matilde Brandi e Dayane Mello, Adua Del Vesco si è fatta sfuggire quella che, secondo molti, sarebbe una vera e proprio bomba a orologeria. L’attrice si è detta pronta a dire la sua verità dopo anni spesi a “coprire gli altri” (su questioni non meglio specificate che, probabilmente, verrano sviscerate nel corso della prossima diretta del format).

Secondo le sue parole, confezionate in alcune scottanti confidenze alle due compagne d’avventura nella Casa del GF Vip, ci sarebbe una rete di menzogne da scardinare per riprendere in mano la sua serenità.

E per lei sarebbe giunto il momento di vuotare il sacco.

“Lo devo alle persone che mi stanno accanto, perché sono anni che mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni e delle situazioni degli altri. Il macigno è troppo grande. Mi dispiace, ho fatto tanto per gli altri, ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri, ora basta.

Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega di quello che può pensare la gente di me, l’importante è che sto bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa…“.

Dal coming out di Gabriel Garko alle ultime rivelazioni

Adua Del Vesco sarebbe quindi pronta a dire la sua in modo nitido e senza più filtri, seguendo l’onda del coming out di Gabriel Garko che, in puntata, si era confrontato con lei sul tema della loro finta storia d’amore del passato.

Oltre ad essersi confidata con Matilde Brandi, l’attrice ha parlato a lungo con Dayane Mello, rivelando i suoi sentimenti sul prossimo passo che starebbe per compiere davanti alle telecamere della Casa: “Non ti posso raccontare, però lo capirai domani (5 ottobre, ndr). Sarà difficile, molto difficile. È un mix di emozioni, sono felice ma sono triste. Però secondo me ho fatto la scelta giusta. So di aver fatto la scelta giusta, con tutte le conseguenze del caso“.

“Per me io ho già vinto – ha aggiunto la Del Vesco –. Non sai quanto mi ha fatto bene questa esperienza.

Basta menzogne, basta coprire gli altri. Ora c’è Rosalinda Cannavò. Basta, e grazie Gabriel“.

