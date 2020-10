Di nuovo nella bufera Adua Del Vesco, già protagonista di scottanti rivelazioni che hanno portato allo scandalo Ares Gate. Non c’è pace per lei nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo i sospetti che abbia rivelato alla coinquilina Dayane Mello la presunta omossessualità dell’ex fidanzato Massimiliano Morra. L’attore è infatti impegnato in un avvicinamento sentimentale con Guenda Goria, una storia che sta nascendo tra le mura del GF Vip.

Nella questione interviene anche Tommaso Zorzi, che svela a Morra che la stessa Adua abbia detto a lui che l’attore sarebbe gay, smontando quindi la difesa dell’attrice.

L’ex di Gabriel Garko, a cui l’attore ha rivolto il suo coming out avvenuto proprio al Grande Fratello Vip, sembra arrivata al punto di rottura e medita di abbandonare la Casa.

Adua Del Vesco svela che Morra è gay?

Molto si è parlato nella scorsa puntata della presunta rivelazione che Adua Del Vesco avrebbe fatto a Dayane Mello. L’attrice, parlando della liaison tra Massimiliano Morra e Guenda Goria avrebbe confessato che lui è in realtà gay, versione negata dalla stessa Adua. “Io non ho detto questo.

Non credo di averle detto questo“, si difende Adua, versione confermata dalla stessa Dayane: “Ha detto che è strategia“.

“Io ho detto ‘È uno stratega’. Io ho detto che lui, secondo me. Ho detto anche che mi dispiace“, si giustifica Adua, “Secondo me viste le varie nomination ha pensato di fare questa cosa, ma è una mia opinione“.

La presunta rivelazione di Adua Del Vesco su Morra

Massimiliano Morra infuriato

Le spiegazioni di Adua però non sembrano convincere Massimiliano Morra: “Stai dicendo che sono uno stratega, stai dicendo che sono gay… Tu giudichi però non vuoi essere giudicata“.

Più tardi in giardino i due provano a chiarirsi, ma Massimiliano sembra non aver perdonato Adua: “Sai quante volte l’ho sentito che sono gay? È una cosa che va avanti da sempre, da quando ho iniziato questo mestiere. Sono sempre stato etichettato ‘gay’. ciò non toglie che non è così, di conseguenza non è questa la cosa che mi ha lasciato così, è il fatto dello stratega“.

Adua vuole uscire dalla Casa

L’attrice durante il confronto con Morra sembra crollare: “Io ci soffro di queste cose“, ha detto scoppiando in lacrime, “Forse sono io sbagliata, io ci rimango male“.

La gieffina avrebbe mostrato insofferenza per la situazione sempre più pensante, arrivando anche a dire: “Me ne voglio andare“. Adua Del Vesco è al momento in nomination, e contro di lei potrebbero addensarsi altre nubi di sventura.

Adua Del Vesco in lacrime davanti Massimiliano Morra

Tommaso Zorzi: “A me l’ha detto”

Più tardi però è un altro coinquilino a mettere ulteriore carne sul fuoco. Tommaso Zorzi parlando con Massimiliano Morra conferma quanto avrebbe detto Adua su di lui: “Te lo dico, perché poi io vedo questi piagnistei con il rosario in mano… Perché la produzione non mette un virgolettato su una roba così delicata se non hanno passato al setaccio“.

Tommaso Zorzi continua: “Il punto è che sei lei dice ‘Non l’ho mai detto a nessuno’… Io quando ho fatto la nomination ho detto ‘Nomino Adua’ perché lei mi ha detto ‘Massimiliano è gay’ in albergo“. L’influencer si dice infastidito dal fatto che Adua abbia “mentito così spudoratamente“, facendo poi delle scene. Agli altri coinquilini Zorzi ha ribadito la sua rabbia per quanto detto da Adua: “A me in albergo lei me l’ha detto.

Se vuole giocare gioca…“.

Il confronto tra Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: scontro tra i due ex dentro la casa

GF Vip, Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: svelato il motivo della lite