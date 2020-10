Massimiliano Morra è forse il concorrente più in difficoltà di questa edizione del Grande Fratello vip. Il concorrente sembra non essere riuscito ad raggiungere “il cuore” degli inquilini e finisce sempre, rigorosamente, tra le nomination della serata. La sua ex, Adua Del Vesco, diventa allora bersaglio di domande “scomode”, sulla loro vita amorosa.

Elisabetta Gregoraci e la domanda indiscreta su Massimiliano Morra

Elisabetta Gregoraci è forse una delle più chiacchierate concorrenti di questo Grande Fratello, un po’ per le sue rivelazioni sentimentali, un po’ per quelle su Michael Schumacher e un po’ anche per la sua capacità di mettere “in imbarazzo” il prossimo.

Pierpaolo Petrelli spasima per ogni suo sguardo e parole, ma ad Adua Del Vesco invece non è riuscita a scucire neanche una parola. La forza però sta nella domanda più che nella risposta. Mentre tutto il gruppo è intorno al tavolo la Gregoraci chiede ad Adua Del Vesco proprio qualche indiscrezione sulla sua vita intima insieme a Massimiliano Morra: “Ma a letto era così? No? Mamma mia, spero di no!“, chiede, e si risponde anche, la ex di Briatore.

Adua riesce a mantenere la sua solita calma e non risponde alla domanda decisamente indiscreta, ma è già diventata virale.

Patrizia De Blanck regina di cuori

Chi meglio della Contessa Patrizia De Blanck può fare cupido all’interno della Casa del Grande Fratello? Se la storia del “flirt” Gregoraci-Petrelli stava già per venire a noi, la contessa offre subito un altro scoop su un piatto d’argento. Con fare ammiccante rivela infatti a Massimiliano Morra che Guenda proverebbe qualcosa per lui. Lui sorride, sembra lusingato e ci riflette su, ma il pubblico da casa comincia a parlare… memore del fatto che l’attore è fidanzato.

Alla fine Morra in qualche modo deve reagire e non lascia passare l’informazione sotto silenzio, anzi. Parla con Guenda, chiacchiera e alla fine sgancia la bomba: “La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella. E comunque le mancherei di rispetto“, dice a una Guenda che annuisce e gli dà ragione, anche se con poco entusiasmo.

“Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È complesso. Molto“, aggiunge Morra come a voler sottolineare che, insomma, non è che la cosa gli dispiaccia proprio. “Non me la sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola“. Come andrà a finire?

