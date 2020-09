Da quando Gabriel Garko ha fatto coming out all’interno del Grande Fratello Vip, l’attrice Adua del Vesco (a cui era indirizzata la sua lettera-verità) è diventata uno dei concorrenti-cardine del programma.

Adua Del Vesco è infatti stata per anni la (presunta?) fidanzata di Gabriel Garko ed ora in molti chiedono come ciò fosse possibile, dato quello che ha raccontato Garko (che ha definito la loro relazione una “favola falsa”).

Adua Del Vesco parla di finzione “h24”

Adua Del Vesco ha preferito non parlare davanti agli altri concorrenti del GF Vip, che hanno subito cercato da lei risposte e tasselli mancanti dopo la bomba esplosa in diretta la scorsa settimana.

La Del Vesco ha però preferito non commentare, dichiarando che doveva bastare ciò che aveva raccontato l’attore.

È stato poi in un secondo momento, da sola nel confessionale, che la Del Vesco ha raccontato dettagli su come aveva vissuto la relazione con Garko, parlando di vera e propria finzione. “Fingere h24 è dura, noi lo abbiamo per un po’ di tempo, non è stato semplice”. Tra i due, una volta che la “favola falsa” si è interrotta, è rimasta una profonda amicizia e, ora, ammirazione da parte di Adua per il gesto coraggiosissimo di Garko: “Fare quello che ha fatto lui, qui, con me mi riempie il cuore, perché significa che si fida di me e che io per lui sono una persona importante.

Lui non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi. Un peso che porto forse da troppo tempo e che anche lui ha portato per molto tempo. È stata una lezione di vita grandissima, gliene sarò per sempre grata.

Sono felice che lui sia finalmente libero”.

Il video della finta proposta di matrimonio

Ai tempi aveva fatto scalpore anche una “finta proposta di matrimonio” che Garko aveva fatto in diretta tv alla Del Vesco, durante una delle trasmissioni di Piero Chiambretti, puntualmente ritrovata e rimandata in onda in questi giorni a Live-Non è la D’Urso. La conduttrice ha puntualizzato come quelle immagini ora debbano essere interpretate in tutt’altro modo: “Già c’era nell’aria un cambiamento in lui, cosa su cui io ovviamente non ho indagato, ma lui già stava facendo il percorso che poi lo ha portato a prendere la decisione durante la puntata del Grande Fratello Vip a fare coming out”.

Fulvio Abbate vs Adua Del Vesco

All’interno della Casa non tutti hanno però apprezzato la posizione di chiusura al gossip della Del Vesco. In particolare è stato Fulvio Abbate a criticarla, parlando di “patto” tra i due attori e chiedendo che l’attrice spiegasse come funzionava, se c’era, l’accordo tra i due quando si presentavano come coppia. La Del Vesco ha risposto: “La storia con Gabriel è stata una favola. Mi piace definirla come l’ha definita lui.

Che patto c’era fra noi? Abbiamo lavorato insieme ed abbiamo fatto delle fiction insieme… C’era un affetto che dura a tutt’oggi. Non c’era nessun patto”. Ha inoltre aggiunto di non voler parlare con gli altri concorrenti della lettera di Garko: “Ieri sera lui ha detto tutto. Per rispetto delle persone non voglio parlare”.

Fulvio Abbate perde la pazienza al GF Vip

Abbate, dal canto suo, non ha voluto gettare la spugna: “Forse vi sfugge che le mie categorie non sono le vostre. Io non ho pudore rispetto al tema dell’omosessualità. Dico solo che se tu vieni presentato come fidanzato e in realtà quella persona ha una propensione d’altro genere, si tratta di una relazione-schermo o c’è un patto”.

Vedendo però che la Del Vesco non avrebbe parlato, ha aggiunto: “Io ho fatto domande e ho avuto risposte che reputo elusive per una questione di pudore. Abbiamo due concezioni del mondo distinte. Non voglio parlarne, mi sono rotto le scatole”.

