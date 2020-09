Gabriel Garko ha parlato dopo la burrascosa puntata di ieri, in cui ha condiviso con i telespettatori del Grande Fratello Vip il suo coming out. L’attore ha infatti fatto capire di essere gay e che ci sono delle motivazioni sul perché del segreto mantenuto finora. Si sospetta infatti che Garko sia stato costretto a mantenere il riserbo sulla sua identità sessuale per il suo lavoro.

Un collegamento con l’Ares Gate, lo scandalo riguardante la casa produttrice su cui diversi attori raccontano inquietanti retroscena. Garko non si è espresso su questo, ma ha comunque condiviso un post ironico per ringraziare i suoi fan e colleghi del tanto sostegno ricevuto dopo le sue dichiarazioni.

Gabriel Garko: “Imparerò a camminare con altre gambe”

L’attore in un post su Instagram ha mostrato la sua gioia per il sostegno ricevuto dopo il coming out, manifestatosi anche con un notevole incremento di follower. “Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno riimparero a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. ( per i più maligni)“, ha scherzato Gabriel Garko.

Il protagonista de L’onore e il rispetto ha continuato assicurando che percorrerà la strada della verità, come dichiarato prima della partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il post Instagram di Gabriel Garko

L’affetto di amici e colleghi

Nelle ultime ore sono tanti i colleghi e vip vari che hanno mostrato sostegno a Gabriel Garko. Tra questi Asia Argento, che ha commentato con molta vicinanza il post dell’attore: “Amico adorato il mio cuore danza quando ti pensa… sei un’anima speciale, così vicina alla mia. Fiera di te, da sempre, lo sai. Ti amo alla follia. Fly on my sweet angel“.

Anche l’ex fidanzata dell’attore, Eva Grimaldi, aveva celebrato la sua decisione di svelare di essere gay: “Grande fratello, evviva la libertà” ha scritto l’attrice sotto il post in cui Garko anticipava il coming out. Molti altri esponenti dello star system hanno mostrato apprezzamento per il coraggio dell’attore, da Francesca Cipriani a Gabriele Parpiglia, oltre alle tantissime fan che lo rassicurano: rimarrà il loro sex symbol dell’adolescenza sempre e comunque.

Alcune Storie su Instagram in sostegno di Gabriel Garko

