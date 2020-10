La coppia a sorpresa del Grande Fratello Vip potrebbe essere appena sbocciata. Massimiliano Morra è sempre più vicino a Guenda Goria, che ha confessato di essere attratta dall’attore, dopo la fine definitiva di ogni speranza con l’ex Adua Del Vesco.

È subito aria di tresca e interviene anche la compagna di Morra, Dalila Mucedero, che sembra non gradire molto, anche se l’attore ha dichiarato di aver messo le cose in chiaro con lei prima di entrare nella Casa. Sulla questione interviene anche la contessa Patrizia De Blanck, ben più sfortunata in amore, che consiglia a Massimiliano di buttarsi nella relazione di facciata, per conquistarsi qualche ospitata televisiva.

Massimiliano Morra e Guenda Goria nuova coppia?

I due si girano intorno da un po’, con Guenda Goria che ha dichiarato di provare attrazione per lui, ma di essere frenata dal fatto che l’attore ha una fidanzata. Massimiliano Morra e Dalila Mucedero sono insieme da 2 anni e l’attore ha paura di mancarle di rispetto.

“Se fosti stato single sarebbe stata completamente diversa la situazione. Quindi è complessa“, risponde l’attore alla figlia di Maria Teresa Ruta.

“Abbiamo legato che più che con altre persone. Per ora è un legame che ho più con te“, spiega Goria e Massimiliano ricambia: “Forse sei la persona con cui ho più legato in casa“, spiega, “E sei una persona interessantissima. Ma mi sarebbe piaciuto che ti esponessi un po’ di più“.

Il confronto tra Massimiliano Morra e Guenda Goria

La reazione della fidanzata di Morra

Chi non sembra molto felice della situazione è però Dalila Mucedero, che sembrerebbe inviperita da quanto sta succedendo. La fidanzata di Massimiliano Morra ha infatti commentato con una Storia su Instagram: “Senza parole“.

La Storia su Instagram di Dalila Mucedero

Mucedero ha poi scritto un post difendendo la sua relazione con l’attore: “Ma certe persone come fanno a dire ‘stanno fingendo’ ‘si sono messi d’accordo’ ‘lei è un attrice’… ma avete mai amato VERAMENTE nella vostra vita? IO SI! E penso che questa foto racchiuda tutta la purezza dell’amore e della felicità“.

Il post di Dalila Mucedero su Instagram

Patrizia De Blanck: “Dovete prenderlo come lavoro”

Il Cupido di questa coppia inaspettata è Patrizia De Blanck.

La contessa parlando con Morra gli ha svelato l’interesse di Guenda per lui. “Tu gli piaci. Lei è persa di te, è in estasi davanti a te“, dichiara De Blanck, che poi si spinge a qualche consiglio più pratico: “Se tu non avessi una fidanzata ca**c***i… Ci siamo capiti“. La contessa avrebbe esternato il suo punto di vista anche ad altre coppie: “È il consiglio che ho dato anche a Elisabetta e Pierpaolo. Qui vogliono le love story, se la fate siete su tutti i giornali, su tutti i video, su tutto. Dovete prenderlo come lavoro“.

La contessa insiste dei benefici di una tresca durante il Grande Fratello Vip: “Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Quando esci tu fai quello che ti pare. Finché state qua dentro, seguiti da tutti… Capito? Finisci dalla d’Urso“. Massimiliano Morra sostiene di aver messo in chiaro con la fidanzata che non aveva intenzione di precludersi nessuna esperienza nella Casa. Per gli amanti dei flirt gieffini si prospettano tempi interessanti.

