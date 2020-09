Mentre Massimiliano Morra continua la sua avventura nell’occhio del Grande Fratello Vip, il gossip si addensa intorno alla sua storia d’amore con Dalila Mucedero. Lory Del Santo ha scatenato un terremoto con la sua rivelazione a Mattino 5, cui ha fatto seguito la pronta replica della ragazza sui social.

Lory Del Santo su Morra e Dalila Mucedero: “Lei è un’attrice“

Sono bastate poche battute in salsa gossip a scatenare il terremoto sulla storia d’amore tra Massimiliano Morra e Dalila Mucedero, e il piatto del sospetto ha invaso le tavole delle cronache rosa.

Battute che sono arrivate per voce di Lory Del Santo a Mattino 5, durante una finestra sull’avventura dell’attore al GF Vip andata in onda nel format di Federica Panicucci. Secondo quanto ha rivelato alla conduttrice (de relato, come lei stessa ha sottolineato precisando di averne preso conoscenza da una terza persona), la relazione tra il gieffino e la fidanzata sarebbe una montatura.

Stando alla “bomba” sganciata dalla Del Santo in favore di telecamere, Morra (protagonista di un recente confronto con la sua ex, Adua Del Vesco, proprio dentro la Casa) sarebbe attualmente impegnato in una love story “di facciata”, finta e costruita ad arte per dribblare il pressing di quanti, durante la sua presenza nel reality, avrebbero potuto puntare l’attenzione sui suoi affari sentimentali.

“Lui con le donne è sfuggente – ha detto Lory Del Santo a Mattino 5 -, questa fidanzata è un po’ inventata, magari è un’amica e le ha detto ‘Fai finta’. È spuntata 10 giorni prima che lui andasse al Grande Fratello, secondo me lei stava recitando, è un’attrice. Non è una mia notizia, mi è stato riportato, io non ho le prove, ma avrebbero architettato tutto, si sarebbero messi d’accordo perché così lui, al GF, non sarebbe stato oppresso dal fatto di essere single“.

Federica Panicucci ha preso le distanze dalle parole della sua ospite, sottolineando come questa notizia, se confermata, sarebbe gravissima. A stretto giro, è arrivata la risposta della diretta interessata.

Massimiliano Morra, la fidanzata risponde su Instagram

Non è passato troppo perché si materializzasse la replica di una delle due parti chiamate in causa dalla rivelazione di Lory Del Santo: poco dopo le dichiarazioni a Mattino 5, a rispondere è stata proprio la fidanzata di Massimiliano Morra.

Daila Mucedero ha scelto di parlare a tutti attraverso una delle sue Instagram Stories, mettendo così un punto sui sospetti avanzati in televisione.

“Pur di avere un po’ di “visibilità” dato che nessuno se le calcola più, continuano a parlare di me e del mio fidanzato… grazie per “l’attrice”… devo essere proprio brava, visto che nella vita faccio altro. Poi per il resto… bla bla bla“.

