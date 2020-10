Archiviate le pagine più turbolente del 2020, Lorella Cuccarini lancia un messaggio inaspettato ai fan. L’ex conduttrice de La vita in diretta, dopo il caso della sua uscita di scena che ha innescato la bufera, ha scelto di festeggiare i suoi 35 anni di carriera con un’anticipazione succulenta che stuzzica il suo pubblico.

Lorella Cuccarini, 35 anni di carriera e un annuncio

Non c’è dubbio che Lorella Cuccarini sia una delle donne più discusse del 2020 televisivo, e appare altrettanto incontestabile il vento di novità trainato da un annuncio ai fan via Instagram.

La conduttrice si è lasciata andare a un lungo post sul suo profilo social, confezionando la sintesi dei suoi 35 anni di carriera con un’anticipazione che ha scatenato la curiosità del suo pubblico.

“E sono trentacinque anni. Trentacinque. Non sempre sulla corsia di sorpasso: anni di straordinario successo, anni di panchina, anni di immense soddisfazioni e anni di progetti silenziosi. Ma vissuti tutti intensamente. Ringrazio le persone che mi hanno sostenuto in questi anni e che hanno contribuito alla scrittura di questa bellissima storia (…). A presto con nuove ed entusiasmanti avventure.

Da vivere, se vorrete, sempre insieme“.

Post di Lorella Cuccarini su Instagram

Caccia all’indizio dopo il messaggio sibillino

Il messaggio sibillino della conduttrice ha offerto un assist al palato dei più curiosi, scatenando la caccia all’indizio su quello che sarà il suo prossimo orizzonte professionale. L’interrogativo di fondo non è però risolto: c’è in ballo un nuovo programma per Lorella Cuccarini, magari a Mediaset, oppure si tratta solo di buoni propositi per il futuro televisivo?

Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 si prepara a vederla nei panni di ospite durante la puntata di Verissimo del prossimo 10 ottobre, occasione che potrebbe rivelarsi preziosa per decifrare interamente il messaggio lanciato poche ore fa sui social.

La “doccia fredda” sulla conduzione saltata per lo Zecchino d’Oro 2020 – secondo quanto anticipato da Blogo, invece, affidata alla coppia Mara Venier e Carlo Conti – potrebbe averle aperto nuove porte in seno al Biscione.

