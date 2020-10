La notizia è arrivata ai fan solo a febbraio di quest’anno, ma le persone a lei care l’hanno saputo ad inizio 2019, durante una cena nella sua casa a Venice, California. Shannen Doherty ha di nuovo il cancro, stavolta al 4° stadio. Ed ha parlato di questi ultimi mesi in una commossa intervista ad Elle.

“Ero una ragazzina arrabbiata, ma il cancro ti cambia”

Doherty era conosciuta come Brenda di Beverly Hills 90210. Ma, più che il lavoro, ciò che ha dominato i suoi anni ’90 sono stati i titoli dei tabloid, che ai tempi la descrivevano come un’indomabile e capricciosa diva.

“La gente non pensava fossi una persona riservata”, ha raccontato nell’intervista a Elle, “perché uscivo tanto e frequentavo le feste. Ma nel frattempo stavo soffrendo molto”. Il padre, infatti, proprio in quegli anni ha sofferto molto di salute, e lei gli è sempre rimasta al fianco.

L’ambiente lavorativo, tra l’altro, non era di certo favorevole. “A 19 anni non capisci perché si debba essere diplomatici”, ha spiegato l’attrice, “i produttori mi dicevano di stare in silenzio e fare il mio lavoro, trattandomi come se fossi un cane”.

Proprio per questa rigidità nascevano, pare, i famosi scontri raccontati dai giornali di gossip dell’epoca.

Shannen Doherty ed il tumore

Ma il tumore ha cambiato tutto. “Il cancro è stato quasi una cosa bella, perché ha strappato via tutto quell’infantile risentimento”. Da allora l’attrice, che non ha mai voluto mostrarsi debole, ha capito di voler mostrare la vera Shannen in tutta la sua fragilità.

I pazienti oncologici sono tra le persone più a rischio quando si parla di covid-19. Per questo motivo Shannen e il marito, il fotografo Kurt Iswarienko, hanno deciso di chiudersi in casa nel corso dell’emergenza.

“Dopo che un incendio ha distrutto la nostra vecchia abitazione, volevamo rifare il nostro orto, e il lockdown ci ha permesso di farlo” ha rivelato l’attrice, spiegando anche che il marito si è dato alla falegnameria. “A volte lo guardo lavorare. Cerco di far tesoro di tutti i piccoli momenti che, invece, gli altri danno per scontato“.

La vita con un tumore al seno

Nel frattempo, Doherty racconta di aver iniziato a guardarsi intorno, pensare a chi lasciare le sue cose.

Vorrebbe parlare con sua madre e raccontarle alcune cose di sé, magari spiegare al marito in che modo è stato importante nella sua vita. Ma non è ancora riuscita a farlo. Prima di morire, inoltre, vorrebbe lasciare dei videomessaggi ai suoi cari.

I progetti futuri di Shannen Doherty

Shannen Doherty, però, non pensa di essere ancora pronta a tutto questo. Anzi. “Mi sento un essere umano molto in salute. Non è facile chiudere tutto quando ti sembra di poter vivere ancora 10 o 15 anni”, ha dichiarato.

Nonostante la sua malattia mortale, dunque, l’attrice non si è fermata.

Sta portando avanti nuovi progetti – tra cui una nuova serie TV – e vuole rendere il suo profilo Instagram una voce per i pazienti al 4° stadio di cancro al seno come lei. “Qualsiasi persona al 4° stadio deve affrontare una sensazione per cui è come se gli altri volessero mandarti in pensione o rottamarti. Ma io non sono pronta. Sono ancora piena di vita”.