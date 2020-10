Crisi di coppia per Carlotta e Nello a Temptation Island. Gli atteggiamenti infantili di lui e il suo avvicinamento alla single Benedetta non sono andati giù alla fidanzata, che per lui ha solo forti epiteti. “Sei un mostro, uno sfigato“, commenta amara la ragazza davanti ai filmati di Nello.

Carlotta e Nello sempre più in crisi

È crisi nera per Carlotta e Nello a Temptation Island. Al falò delle fidanzate Carlotta prende visione di alcuni filmati che ritraggono il fidanzato vicinissimo alla single Benedetta. Nei filmati si sente il ragazzo dire alla tentatrice, riferendosi a Carlotta: “Lei sa benissimo che io sono attratto dalle persone come Benedetta.

Purtroppo è più forte di me, è una donna che si vede che sta bene e a me ste cose piacciono“. La fidanzata commenta delusa i discorsi del compagno: “Che tristi, tristissimi. Io andrei là e li menerei.. ‘Se mi lascio con Carlotta’.. ma ti lascio io, sei un ragazzino, sei veramente stupido. Prendimi fuori e dimmi ‘Carlotta non sono più innamorato’. Quanti anni avete? A lui le piace, ma non ci si metterebbe mai, come fai a prenderti una come quella?

Che sfigato all’ennesima potenza“.

La rabbia di Carlotta: “Sei un mostro“

In un secondo filmato, Nello affronta con la single Benedetta un argomento molto personale legato alla sua famiglia. E, in particolare, la figura paterna: “Mio padre se n’è andato di casa, sono cose che capitano, A 55 anni ti senti ancora giovane, io ci sono passato con mio padre che è impazzito. Spero che non mi capiti“. Ma sentendo queste parole e vedendo il comportamento di Nello piuttosto intimo con Benedetta, Carlotta esplode di rabbia: “Del padre non commento, però se hai un esempio del genere e hai visto alcune persone stare male, non fai le stesse cavolate.

Lui ha sempre detto che può capitare, ma anche no. Io lo conosco, a Nello questa ragazza può interessare. Penso che sia bas***do quando dice: ‘Se mi lascio con Carlotta, magari tra due giorni sto con Benedetta’. Non sei innamorato se dici queste cose: sei un mostro, uno sfigato. Tra un mese fai 32 anni e con questi ragionamenti sembri uno sfigato.

Io divento matta, ci farei un falò con Nello. Che str***o!“.

Approfondisci

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND

Temptation Island, Carlotta e Speranza deluse dai fidanzati: lo sfogo al falò