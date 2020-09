A Temptation Island crisi profonda per due coppie protagoniste di questa edizione. Carlotta e Speranza sono sempre più deluse e amareggiate dai comportamenti dei rispettivi fidanzati, Nello e Alberto. Entrambe provano un senso di disgusto per gli atteggiamenti dei compagni, con Speranza che rivela di Alberto: “Mi è scaduto“.

Carlotta e Nello a un bivio

Si acuisce la crisi tra Carlotta e Nello a Temptation Island. Il ragazzo è sempre più preso dalla single Benedetta, con la quale il feeling si fa sempre più manifesto. A tal punto da decidere di portarla con sé in un’esperienza fuori dal villaggio dei fidanzati: “Senti, domani andiamo in esterna, se vuoi venire“.

La fidanzata Carlotta visiona queste immagini al falò delle fidanzate ed esprime tutto il suo disgusto: “Che triste, risparmio perché sennò mi censurate questa sera. Non ho parole, i contenuti sono questi. Che ipocrita“. Nel video si sente Nello dire della tentatrice: “Sei sempre stata il mio punto debole nel villaggio. Universitaria, modella: che vuoi di più?“. La reazione di Carlotta è di profondo ribrezzo: “Che squallidi, che schifo. Io sono pericolosa, non fatemeli trovare davanti al fuoco.

Poi lui che non sa nemmeno l’italiano e parla il milanese, ma di cosa stiamo parlando? Se se lo prende sono contenta. Io lo odio. Non sono più innamorata, sono schifata“. E ad Alessia Marcuzzi svela: “Sì lo amo, ma passa tutto nella vita. Ti dico pure che se prima parlavo di matrimonio e figli, adesso non mi passa nell’anticamera del cervello. L’amore a questo punto è abbastanza: non posso amare per due“.

Speranza contro Alberto: “Di lui non mi fidavo mai“

Anche Speranza non se la sta passando meglio: il rapporto con Alberto è arrivato ad un punto morto.

Non solo dopo aver scoperto di essere stata tradita da fidanzato, ma anche per le parole piuttosto pesanti espresse nei suoi confronti, da lui considerata l'”anti-donna“. Speranza si sfoga con Alessia Marcuzzi lontano da tutto e da tutti: “È una persona che non c’è stata, non mi merito tutto questo. Mi sono sempre sentita quella brutta rispetto a lui. Faccio tutto quello che dice perché voglio stare con lui perché ho paura“.

Ma per Speranza nuovi video si prospettano all’orizzonte. Al falò delle fidanzate la ragazza visiona nuove immagini di Alberto sempre più vicino alla tentatrice Nunzia e, alla fine, sbotta: “Questo sta proprio fuori, è infatuato di questa ragazza, sta cascando proprio male. A volte lui si vuole trattenere, non verso di lei ma pensa al contesto. Perché fuori ad oggi non ho dubbi che abbia fatto di tutto. Io di lui non mi fidavo mai, però non l’ho mai beccato a fare qualcosa. Io ho anche trovate cose, ma più di un like su Instagram io non ho trovato“.

Per Speranza nuove consapevolezze

Ma per Speranza arriva un nuovo video in cui Alberto sembra avere dei ripensamenti.

Parlando con il compagno di viaggio Davide, il ragazzo pensa alla fidanzata e si confida: “Pensare che lei sta male di là, mi fa male. Ci sono cresciuto, le voglio un bene che neanche immagini. Sedici anni sono sedici anni. Ma se penso di stare insieme a Speranza sto male, se penso di lasciarla non starei troppo bene. Ora la soluzione è quella di lasciare Speranza“. A queste parole Speranza reagisce con forte rabbia e, forse, qualche consapevolezza in più del loro rapporto: “Lui non è lui.

Sta reagendo così ma è una parte: è finto in questo. Non rimpiange niente e vuole fare la vittima della situazione. Lui è cattivo proprio, deve uscirne piccolino così, ma da solo. Sono diventata un pozzo e non riesco nemmeno a raccontarlo. Non riesco a cancellare un sentimento forte, però ti posso dire che mi è scaduto. Provo un senso di schifo totale“.

