16 anni di relazione culminati con un “È proprio l’antidonna per me“. Questa la frase espressa a Temptation Island da Alberto nei confronti della fidanzata Speranza. La ragazza, convocata nel Pinnettu per ascoltare le forti parole del compagno, rimane sbalordita e, in giardino, scoppia in lacrime.

Alberto su Speranza: “È l’antidonna per me“

Secondo appuntamento con Temptation Island e i destini di alcune coppie sembrano già ad un punto di svolta. Se, nella puntata d’esordio, Amedeo e Sofia hanno deciso di uscire insieme nonostante il tradimento di lui, la storia è ben diversa per Alberto e Speranza.

Anche in questo caso c’è di mezzo un tradimento, con il ragazzo che, chiacchierando con alcuni compagni, ha rivelato: “Sono successe cose nel passato“. Non una confessione vera e propria, quanto basta però per scatenare la rabbia del pubblico. La coppia sta insieme da 16 anni, eppure tra di loro c’è un profondo abisso. Ma per Speranza non è finita e viene convocata dalla produzione nel Pinnettu per visionare alcune immagini del compagno che, ancora una volta, parla male di lei. Le parole del ragazzo sono fortissime, se non umilianti: “Io attualmente sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace.

È proprio l’antidonna per me“.

Le lacrime di Speranza

La reazione di Speranza è composta, limitata ad un semplice e amaro sorriso che denota sconforto e parecchia delusione. Le sue compagne di viaggio rimangono sconvolte quanto lei: “Questo sta fuori, questa è follia, follia pura!“. Se nel Pinnettu non ha proferito parola, scioccata da quanto udito, in giardino Speranza si lascia andare alle lacrime: “Ma chi è lui?

Mi avete mai sentita parlare male di lui? Anche se penso cose, io non ti calpesto. Non esiste. Io gliel’ho detto sempre: ‘Se la storia vuoi che debba finire, in un modo o nell’altro finisce‘. Sono sconvolta, non lo posso perdonare per quello che ha detto“. Le sue compagne di viaggio, che hanno assistito a tutto, hanno provato a darle conforto ascoltando il suo sfogo.

Dall’anello allo spogliarello: Alberto preso dalla tentatrice

Per Speranza i video, però, non sono finiti. Non soltanto le frasi sconvolgenti di Alberto ma, questa volta, si passa dalle parole ai fatti.

Nella clip si vede il ragazzo sempre più complice con una delle tentatrici, fra sguardi, sorrisi e coccole. Sino ad un gesto clamoroso che ha lasciato Speranza sotto shock: durante un ballo con la tentatrice, Alberto si inchina a lei e le consegna un anello. Nonostante il dubbio che l’anello sia vero o meno, il suo atteggiamento ha simulato una vera e propria dichiarazione d’amore. E, in aggiunta, il ragazzo si è improvvisato in un provocante spogliarello accompagnato dalla sensualità della tentatrice. Tutti elementi che indeboliscono ulteriormente la storia d’amore con Speranza, già segnata da forti incomprensioni.

La ragazza ha deciso di prendersi del tempo per pensare a quale soluzione adottare: chiedere subito un confronto o tergiversare?

