Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo un momento difficile che sembra ormai superato, sono di nuovo così uniti da coinvolgere tutta la Casa in un gioco che vede come “vittima” Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria e Pierpaolo Petrelli a letto insieme

Sembra l’inizio di una tragedia annunciata. Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, si fa trovare nel letto insieme a Pierpaolo Petrelli, tutti e due sotto le coperte. Elisabetta Gregoraci piomba in camera decisa a prendersela con Pretelli perché parla di una “amicizia speciale“, come ricorda lei stessa, ma poi non perde occasione di stare “in intimità” con un’altra.

Pierpaolo sembra sconvolto, Guenda cerca di difendersi, ma intanto in camera entrano anche gli altri coinquilini tutti pronti a prendersela con i due.

La Gregoraci è inarrestabile: chiama a gran voce Maria Teresa Ruta, chiedendo il suo intervento. Quando questa arriva sembra basita dalla scena che si trova di fronte, non commenta e resta zitta mentre tutti se la prendono con la coppia. Stefania Orlando chiede spietata a Guenda Goria: “Ma non hai un letto tuo?” mentre la Grgoraci fa avanti e indietro in camera.

Alla fine l’ex di Briatore si rivolge esasperata a Pretelli nel caos generale: “Non mi rompere più le scatole“. La Casa del Grande Fratello sembra a un passo dalla rivolte mentre resta in silenzio ancora allibita Maria Teresa Ruta.

Lo scherzo a Maria Teresa Ruta

Presto viene svelata la verità. Il tempo in Casa scorre lento e giustamente i gieffini devono trovare un modo per passare il tempo, fare uno scherzo alla madre di Guenda sembra una buona idea, soprattutto perché la Ruta resta sempre leggera e sorridente, una delle poche nella Casa che non si lega niente al dito e non tiene il muso.

Tutti si calano perfettamente nel ruolo, nessuno ride, ma anzi sembrano tutti aver presto la cosa molto seriamente fino a quando il gruppo non decide di risollevare l’umore della Ruta rivelando la verità: è tutto uno scherzo.

“La nostra Maria Teresa ci è cascata in pieno“, commenta lo staff che segue il profilo Instagram di Maria Teresa Ruta intanto che la showgirl si vive questa esperienza come concorrente della Casa più spiata d’Italia.

