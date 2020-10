La quinta edizione del Grande Fratello Vip è partita un po’ in sordina ma lentamente sta guadagnando terreno. Complici le rivelazioni di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra, le liti con Tommaso Zorzi, la discussa eliminazione di Franceska Pepe che ha visto l’intervento del Codacons… lentamente le storie dei protagonisti di questa edizione sono entrate nelle case degli italiani.

c’è però una storia che sembra intrigare più delle altre ed è quella di Elisabetta Gregoraci e del suo flirt con Pierpaolo Petrelli, una storia che già nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre sembrava essere pronta per il capolinea, sensazione che troverebbe conferma in una recente dichiarazione della stessa Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci innamorata

Vere e proprie pene d’amore quelle che sta vivendo in questi giorni Pierpaolo Petrelli, l’ex velino che sembrava sempre più vicino a Elisabetta Gregoraci, con la quale c’è stato anche un bacio appassionato, ora non sembra più riuscire nemmeno ad avvicinarla. A poco sono serviti i teneri tentativi di approccio come baci, abbracci… la presentatrice ha preso ormai le distanze e non contenta ha sganciato la bomba.

Insieme ad altri inquilini, seduti nel giardino, nel pieno di chiacchiere sul più e il meno, dopo l’ennesimo tentativo di avvicinamento da parte di Petrelli, Elisabetta Gregoraci ha detto: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa” e per concludere, “Ecco, ho sganciato la bomba”. Petrelli si è immediatamente allontanato dalla Gregoraci tornando a sedersi al suo posto lontano da lei.

Se voi questa la trovate una cosa carina, scherzosa con toni scherzosi BRAVI VOI.

A me fa ridere zero. E per quanto uno prova a vederci del buono, bhe insomma… #gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/8jgziM2Lfl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 7, 2020

Lo scherzo alla Gregoraci

Le parole della bella Elisabetta sono arrivate poco dopo uno scherzo che ha avuto come protagonisti Guenda, Pierpaolo Petrelli, Maria Teresa Ruta con Elisabetta Gregoraci vittima dello scherzo.

La presentatrice è arrivata in stanza dove ha trovato Guenda e Pierpaolo insieme nel letto, uno scherzo al quale la Gregoraci non ha reagito bene allontanando stizzita Pierpaolo: “Non mi devi rompere più le scatole” ha detto irata per poi iniziare a discutere anche con Maria Teresa Ruta e Guenda che attancandola le ha detto: “Mi rompi le pa*** tutti i giorni, non mi devi rompere più le scatole, che tristezza mi fate tutti e due.

(…) Fate pure quello che volete, noi vi chiudiamo pure la stanza, Guenda, parli tanto di romanticismo e poi ti sei coricata dopo tre giorni”.

La finte lite (scherzo a MTR) tra Elisabetta, Pierpaolo e Guenda davanti a Maria Teresa Ruta che trova la figlia nel letto con Pierpaolo.#GFVIP pic.twitter.com/zUzNvtJgBr — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 7, 2020

Insomma, si mette male per quella che avrebbe dovuto essere “La coppia” della quinta edizione, chissà cos’altro succederà prima del chiarimento durante la puntata di venerdì 9 ottobre.

