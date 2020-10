Il pubblico non l’ha presa affatto bene l’eliminazione di Franceska Pepe dalla casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera infatti la Pepe è uscita definitivamente dalla casa del reality portandosi appresso dietro di lei, una volta chiusa la porta rossa alle sue spalle, tutto il disappunto del pubblico che pare non fosse affatto concorde con la decisione presa. Come a dire: ma se abbiamo votato noi, e tutti volevamo che lei restasse come è possibile che le percentuali del televoto diano risultato opposto?

Disappunto ancor più fomentato dal fatto che la Pepe si è ritrovata sola al televoto contro Adua Del Vesco, personaggio indiscutibilmente tra i più in vista dentro la casa e che in queste settimane ha raccolto non poche critiche.

Di fronte a quella che tutti stanno chiamando “ingiustizia”, chi si è messo ad indagare sembra aver scovato l’altarino.

Grande Fratello, il giallo del televoto: Adua Del Vesco salvata dalla Spagna?

Se non fosse chiara l’importanza, in questi momenti anche il Codacons sta muovendo le proprie pedine chiedendo, con un vero e proprio esposto, all’AgCom di intervenire e verificare il tutto.

Il pubblico non ci sta e di fronte alla possibilità di votare vuole che il loro voto valga in quanto tale. Come dicevamo però, dietro all’eliminazione di Franceska Pepe e al conseguente salvataggio in extremis (17,9% contro il 17,9%) di Adua Del Vesco, sembra esserci molto più.

Scoppia lo scandalo del voto su Twitter

Pare infatti che ieri sera, durante la puntata, nella lontana Spagna in centinaia e centinaia abbiano attivato una vera e propria missione per salvare Adua Del Vesco, l’attrice che tuttora si trova in gioco al reality.

Ad accorgersi dei movimenti spagnoli sarebbero stati molti utenti che su Twitter avrebbero scorto addirittura foto di più cellulari a testimonianza dei numerosi voti a favore della Del Vesco arrivati proprio dalla Spagna.

Le prove dei presunti voti arrivati dalla Spagna a favore di Adua Del Vesco. Fonte: Twitter

Da qui la protesta del pubblico che si appella a Mediaset ricordando quanto scritto e sancito proprio nel regolamento del Grande Fratello dove si specifica come i voti validi siano solamente quelli pervenuti da territorio italiano. Una regola su cui sembra non sia possibile transigere e che andrebbe così ad annullare le centinaia di voti ricevuti dalla Spagna per la Del Vesco e che forse, col senno di poi, potrebbero essere proprio quelli che hanno permesso il suo salvataggio.

Un saludo para todos mis amigos italianos.🤪 Me quedo con el Gracias ♥️♥️♥️de @_DemisMiley

Que se les multiplique lo que nos decean, a Adua y a nosotros los españoles.😉 #GFVIP pic.twitter.com/jqRti2mQvK — Mary 🌺 (@FloresNickyeli) October 5, 2020

Interviente il Codacons: l’esposto all’AgCom

“Sul giallo del televoto del “Grande Fratello Vip” il Codacons presenta un esposto all’Autorità per le Comunicazioni, affinché sia aperto un procedimento sul caso accertando i fatti ed eventuali irregolarità a danno degli spettatori – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Codacons – Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco“.

Di fronte al forte mormoreggiare del pubblico che impugna il regolamento, l’appello a Mediaset e alle autorità competenti che dovranno chiarire l’accaduto, l’esito del televoto sarà lo stesso? Verranno addottati dei provvedimenti?

