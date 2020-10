In questo nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip va in scena la seconda eliminazione ufficiale. Dopo Fulvio Abbate, uscito la scorsa settimana, un nuovo concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà. In lizza ci sono Andrea Zelletta, Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi e Franceska Pepe: il verdetto ufficiale riguarda uno di loro.

I quattro nominati della settimana

Al Grande Fratello Vip è nuovamente tempo di eliminazioni, dopo quella di Fulvio Abbate avvenuta la scorsa settimana. In lizza nella nomination settimanale ci sono Andrea Zelletta, Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi e Franceska Pepe.

Quattro personaggi di indubbio spessore che hanno creato dinamiche, e non poche, all’interno della Casa. Non solo Adua è finita al centro di furiose polemiche per alcune frasi su Massimiliano Morra, che hanno provocato l’istintiva reazione di Tommaso Zorzi e non solo. Lo stesso influencer è finito sotto i riflettori anche per il rapporto di amore-odio con Franceska Pepe. Con la modella il rapporto è iniziato in salita e sono stati numerosi i battibecchi. Sino ad una tregua a tratti inaspettata che, anzi, hanno portato la ragazza e il giovane influencer ad avvicinarsi e a confrontarsi con grande serenità.

Franceska Pepe eliminata

Il primo verdetto della serata vede salvarsi Andrea Zelletta con la maggior percentuale di voti e, a seguire, viene salvato Tommaso Zorzi. In ballottaggio restano dunque Franceska Pepe e Adua Del Vesco, sino al verdetto definitivo. Prima di leggere la fatidica busta, compito che è stato affidato a Dayane Mello, Alfonso Signorini ha chiesto alle due concorrenti quale coinquilino mancherà di più a loro. La risposta di Adua: “Dayane, lei mi è stata sempre accanto, nel bene e nel male“.

Per Franceska, invece, la scelta ricade su un’altra inquilina: “Voglio dire grazie a Guenda, una persona con la quale mi sono connessa molto, mi è stata molto vicina con la sua semplicità e la sua tenerezza. Grazie a tutti voi, anche a Tommaso, perché comunque mi sono affezionata“.

La busta con il verdetto viene letta in salone davanti a tutti e il responso vede scritto il nome di Franceska Pepe, costretta così ad abbandonare il gioco. Il responso del televoto spiazza tutti gli inquilini, ma anche gli opinionisti in studio.

Antonella Elia si dice amareggiata per il risultato, dichiarandosi dispiaciuta per l’uscita della modella.

