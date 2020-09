Si surriscalda l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip: protagonista ancora una volta di un momento “hot” Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, nella diretta di stasera, è stata protagonista di una serie di baci con Pierpaolo Pretelli per accaparrarsi il budget settimanale. Nonostante il contesto ludico, fra i due l’intesa è tangibile.

Una prova all’insegna dei baci

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ha visto colpi scena e sorprese continue. Su provvedimento della produzione, Fausto Leali è stato squalificato per le frasi di stampo razzista pronunciate qualche giorno fa nei confronti di Enock Barwuah.

Ma anche tantissime sorprese, come quella emozionante ricevuta da Elisabetta Gregoraci che, attraverso, alcune clip, ha rivissuto i tratti salienti della sua vita. Ma proprio la conduttrice è stata protagonista di un altro momento topico della puntata: a finire sotto i riflettori anche l’ex “Velino” Pierpaolo Pretelli. I due inquilini, assieme a Myriam Catania ed Enock Barwuah, hanno dovuto improvvisare alcuni baci in apnea per conquistarsi il budget settimanale. La prova si è consumata in piscina, dove però non hanno ottenuto l’obiettivo sperato. Per mettere ulteriore pepe alla situazione, Alfonso Signorini ha posto una condizione: bacio in bocca sì, ma fuori dall’acqua.

Elisabetta e Pierpaolo: momento “hot” in piscina

Se il bacio di Myriam ed Enock è stato molto sfuggente, Elisabetta e Pierpaolo hanno decisamente stupito. L’obiettivo del budget settimanale (alla fine felicemente raggiunto) è passato in primo piano dietro alla complicità del bacio fra il ragazzo e l’ex di Flavio Briatore. Grande intensità per un momento davvero “hot” che, nonostante il contesto goliardico e puramente ludico, è destinato a far parlare parecchio. Soprattutto dopo il “bacio sfiorato” tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania durante una conversazione in giardino.

Insomma, la bella conduttrice è sotto i riflettori per questa sua nuova esperienza televisiva e non solo. Chissà se, proprio all’interno della Casa, la complicità con Pierpaolo possa intensificarsi e dipingere possibili clamorosi scenari.

