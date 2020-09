Al Grande Fratello Vip è entrata solo nella puntata di venerdì, eppure ha già avuto tantissime cose da dire: stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice è subito entrata nel cuore del pubblico e, per lei, arriva una bellissima sorpresa nella diretta di stasera. Tanta commozione nel rivedere frammenti dei momenti più importanti della sua vita.

Commozione nel ricordo della madre

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci confessa a cuore aperto le emozioni più importanti del suo percorso di vita. A cominciare dalla sua Soverato, comune calabrese, sua regione d’origine. Il suo attaccamento alla famiglia viene descritto da queste parole al miele: “La mia infanzia è stata bellissima, con due genitori stupendi.

Hanno vissuto il loro amore con la A maiuscola, sino a quando il sogno si è spezzato quando mia mamma è scomparsa“. Alfonso Signorini, grande amico della Gregoraci, ricorda di quando andò a casa sua per trovare la madre, che gli disse: “Sai Alfonso, io non ce la posso fare, però voglio che il Signore dia alle mie figlie la forza di sopportare il momento quando me ne andrò“. La showgirl, tra le lacrime, scava nei ricordi più profondi: “Ci ha aiutato molto nel corso degli anni, soprattutto durante la malattia: tutte le volte che ero disperata mi rassicurava”.

Il rapporto con Flavio Briatore

Inevitabile poi una domandina sul rapporto con Flavio Briatore, culminato con la separazione dall’imprenditore. La Gregoraci rivela: “Ce l’ho fatta perché per me è sempre stato Flavio sin dall’inizio soprattutto perché lui era stupito di me. Ho dato a lui i valori sani della vita, perché aveva di tutto di più, però io gli ho dato un figlio meraviglioso, la famiglia, l’amore“.

Poi continua: “Ora è una persona speciale, siamo stati insieme 13 anni, e abbiamo un bellissimo rapporto. Ma mi fa arrabbiare quando si attacca alle piccole cose per farmi un dispetto, però posso dirti che è stato un amore ingombrante ma importante“. E sulla loro creatura, il piccolo Nathan Falco, rivela: “Adesso è un piccolo gigante. ‘Nathan’ vuol dire ‘Dono di Dio’ e per me i bambini sono un dono di Dio. Ho faticato, non era arrivato subito, e quindi non potevo che chiamarlo così“.

