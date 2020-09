Elisabetta Gregoraci si racconta ai microfoni di Verissimo, nella prima puntata di questa edizione segnata dall’emergenza Coronavirus. Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl ha commentato le recenti cronache che hanno coinvolto Flavio Briatore, colpito dal Coronavirus, e informa delle sue attuali condizioni di salute: “Adesso sta bene“.

Elisabetta Gregoraci: le condizioni di Flavio Briatore

Verissimo è ritornato a fare compagnia agli italiani con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5. In questa prima puntata Silvia Toffanin ha voluto intervistare anche Elisabetta Gregoraci, pronta a sbarcare al Grande Fratello Vip in veste di concorrente ufficiale.

Ma la popolare showgirl non si è di certo risparmiata e, anzi, ha commentato con molta onestà le recenti cronache che hanno visto coinvolto l’ex Flavio Briatore. L’imprenditore è finito nella bufera per non aver garantito il rispetto del distanziamento sociale nel suo locale di Porto Cervo, il Billionaire. Numerosissimi membri del personale hanno contratto il Coronavirus, sino alla notizia della positività al Covid dello stesso Briatore, che ha chiuso il locale fra mille polemiche. A Verissimo Elisabetta Gregoraci informa il pubblico delle sue attuali condizioni di salute: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene.

Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori“.

Il divorzio da Flavio Briatore: “Ha fatto degli errori“

Un capitolo certamente difficile della vita di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stato il divorzio, consumatosi nel 2017. La showgirl prova a spiegare come siano andate le cose motivando questa drastica scelta: “Ci sono stati diversi errori che abbiamo fatto entrambi, però gli errori più grandi li ha fatti lui.

Sapevo di andare a sposare una persona particolare ma avevo bisogno di lui. Ha fatto degli errori e forse dopo si è pentito, però poi era troppo tardi. Io mi rimprovero che ero molto giovane, quindi tanti meccanismi non li capivo. Adesso sicuramente sono una donna matura. Io l’ho amato e gli sono stata accanto sempre: secondo me sono stata una grande compagna di vita per lui. Anche io ho ovviamente i miei difetti, però sono stata sempre presente annullando le mie cose: il mio lavoro, ho cambiato città, perché sapevo di sposare un uomo impegnato“.

Nessun ritorno di fiamma con l’imprenditore

Alla domanda di Silvia Toffanin, la showgirl esclude con forza un possibile ritorno di fiamma con l’imprenditore: “Tornare insieme no, io ci sono per lui ma no, non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo. Io credo molto nell’amore, per me è il motore della vita, quindi perché no? Sono giovane“. E, sulla possibilità di trovare l’amore nella casa del Grande Fratello Vip che lunedì sera varcherà in veste di concorrente, rivela: “Non penso sia il posto ideale, però vorrei trovare dei compagni di viaggio che mi facciano stare bene, poi per l’amore vediamo“.

Ma su questa nuova avventura televisiva della ex, Briatore non è pienamente convinto: “Non è contentissimo della mia decisione, però ne abbiamo parlato e gli ho spiegato che è un’esperienza che volevo fare“.

Approfondisci

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Ho voglia di essere amata”

TUTTO su Elisabetta Gregoraci