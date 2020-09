Elisabetta Gregoraci ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il mistero dello scorso lunedì, che non l’ha vista varcare la Porta Rossa come da programma, la showgirl inizia la sua avventura a partire da questa sera: “Ho voglia di vivere questa esperienza al massimo“.

L’atteso ingresso di Elisabetta Gregoraci

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha fatto il suo debutto lo scorso lunedì, è iniziata nel segno del mistero. Fra il primo gruppo di concorrenti che avrebbe dovuto fare il loro ingresso nella prima puntata spiccava anche il nome di Elisabetta Gregoraci.

La conduttrice, però, ha disatteso quanto era in programma con il colpo di scena dell’ultimo minuto: il mancato ingresso. Dietro il forfait, come si vociferava dietro le quinte, importanti motivi familiari. Il mistero sul suo mancato ingresso, e sulla possibilità di non vederla nel cast in questa nuova edizione, si è infittito fino al giorno successivo alla diretta. La Gregoraci, attraverso un video-messaggio su Instagram, ha assicurato i followers che il suo ingresso sarebbe avvenuto nella seconda puntata, quella di stasera.

E così è stato.

Emozione per Elisabetta Gregoraci: “Sono gasatissima“

Emozionatissima e con un sorriso a 360°, Elisabetta Gregoraci si presenta ad Alfonso Signorini e al suo pubblico. Pupo, con grande ironia, dichiara: “Sono molto emozionato perché ti vedo così bella, meravigliosa… io ti ho insegnato anche a parlare“. “Mi sembri Pippo Baudo, torna al tuo posto!“, lo rimprovera Alfonso Signorini in una gag divertente. Non è dello stesso avviso la seconda opinionista, Antonella Elia: “Sono leggermente irritata da tutte queste smancerie che ti sono rivolte. Sono colpita dal fatto che dici di essere molto buona, vedremo“.

La showgirl manifesta tutta la sua gioia: “Sono emozionata, gasatissima, ho voglia di vivere questa esperienza al massimo e non vedo l’ora di abbracciare i miei compagni“. Il suo saluto va poi al figlio Nathan Falco, al quale fa un particolare appello: “Gioca poco alla play adesso che non c’è la mamma“. E, incalzata da una domanda del conduttore sull’ex Flavio Briatore, la Gregoraci svela: “L’ho visto come un uomo solo, aveva tutto ma gli mancava tutto.

