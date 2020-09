Dopo il colpo di scena del suo mancato ingresso nella Casa del GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e parla direttamente ai fan attraverso una delle sue Instagram Stories.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: il messaggio

Sono passate poche ore dal mancato ingresso di Elisabetta Gregoraci tra le mura del Grande Fratello Vip, e la sua assenza, dopo mesi di fermento e curiosità, si è tradotta in un colpo di scena che fa molto rumore. Sullo sfondo, l’immancabile interrogativo su quale sia la causa di questo inaspettato cambio di rotta, tra chi sostiene che la showgirl si sia sottoposta a tampone per il Coronavirus e debba attenderne l’esito (come riporta Dagospia) e chi, come anticipato da Blogo nei giorni scorsi, rilancia la pista di non meglio specificati “motivi personali” dietro il forfait (tra questi, anche l’ombra del dissenso di Briatore sulla sua partecipazione).

Ma si tratta di una situazione irreversibile o è destinata a sfociare in un accesso posticipato al reality? La risposta definitiva sembra essere arrivata dalla diretta interessata, che ha pubblicato un videomessaggio su Instagram in cui, tra le righe dei ringraziamenti al pubblico che la sostiene, spunta la data in cui inizierà l’avventura.

“Siete stati molto carini ieri (14 settembre, giorno della prima puntata del GF Vip 5, ndr), perché so che mi aspettavate in tanti e sono veramente felicissima di questa cosa, vi ringrazio tantissimo. Noi ci vediamo venerdì, e nel mentre vi mando un bacio grande“.

I concorrenti pronti a entrare nella Casa del GF Vip

L’ingresso di Elisabetta Gregoraci sarebbe dunque slittato a venerdì 18 settembre, data del secondo appuntamento in diretta per i telespettatori del format condotto da Alfonso Signorini.

E, a quanto pare, non sarà il solo nome “forte” a irrompere nelle dinamiche di queste prime battute della quinta edizione formato vip.

Oltre alla showgirl e conduttrice, tra i concorrenti prossimi a varcare la famosa porta rossa sono attesi anche Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Fulvio Abbate, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia, Guenda Goria.

La nuova edizione del reality è partita nel segno di parecchi colpi di scena, e promette di mantenere alta l’attenzione del suo pubblico nelle settimane a venire.

Tra gli episodi degni di nota, in sole 24 ore dall’avvio della trasmissione, il ritiro di Flavia Vento e un inaspettato “senza veli” di Patrizia De Blanck.

