In onda da due puntante, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già offrendo infiniti spunti grazie ai suoi protagonisti eccentrici e spesso sopra le righe. A dare spettacolo è soprattutto la Contessa Patrizia De Blanck, ma anche gli altri concorrenti sanno come conquistarsi il loro spazio: per informazioni chiedere a Elisabetta Gregoraci, entrata in ritardo nella Casa ma finita già tra i trend dei social per via di un bacio con Myriam Catania.

Elisabetta Gregoraci entra nella Casa del GF Vip

Prima che la De Blanck iniziasse il suo valzer di frasi piccate e al vetriolo, il primo nome che ha alimentato il fuoco attorno al GF Vip 2020 è stato quello di Elisabetta Gregoraci.

La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore non è entrata nella Casa del GF lunedì, come sembrava previsto. Dietro il retrofront, voci di problemi familiari che, nel periodo in cui Briatore è stato in quarantena per Covid, hanno fatto temere per una simile sorte per la Gregoraci.

Ieri sera, invece, il debutto e l’arrivo nella Casa più spiata d’Italia: “Ho voglia di vivere questa esperienza al massimo” ha dichiarato.

E lo si è visto subito dopo, con i social scatenati per un suo momento con Myriam Catania.

Bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania: social scatenati

A riprendere la notizia sono stati numerosi utenti dei social e qualche quotidiano. Non è sfuggito infatti che qualcuno è sembrato particolarmente più contento dell’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella Casa. Si tratta di Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero ed apprezzata attrice e doppiatrice. In un momento ripreso e che sta circolando sui social, tra la Gregoraci e la Catania scatta una bacio in bocca.

Addirittura saffico, secondo alcuni.

Nel video però non sembra esserci niente più che un saluto tra due amiche, ma le fonti sottolineano che l’attimo del bacio sarebbe arrivato a tarda notte e dopo “qualche bicchiere di troppo“. Quale che sia la verità, tra le due sembra esserci molto feeling: elemento indispensabile per vederne delle belle.

