Non ci sta Flavio Briatore che mentre si trovava in ospedale ricoverato, al San Raffaele di Milano, anche per essere risultato positivo al Coronavirus, appena una settimana prima dell’esito positivo anche del tampone di Silvio Berlusconi recentemente dimesso, è stato al centro di un’accesa polemica. Risponde a distanza di tempo ad ogni accusa Briatore, su tutte quella che ha coinvolto anche il suo Billionaire.

Flavio Briatore, la polemica sul Billionaire non si affievolisce

Se qualche giorno fa aveva fatto parlare di sé definendo il Coronavirus, su sé stesso, come qualcosa poco più che una polmonite, Briatore torna a riaccendere i toni della polemica.

Ora che l’imprenditore piemontese è tornato nella sua dimora monegasca tra pace e relax in ripresa dopo il Covid-19, non si risparmia di rispondere alle numerose critiche e i toni sono polemici.

“Il Billionaire è stato strumentalizzato“

Briatore accusa di essere stato vittima di una violenta strumentalizzazione politica e a Il Corriere della Sera non si risparmia l’invettiva: “Il caso Sardegna è stato un attacco mediatico orchestrato politicamente e il Billionaire è stato strumentalizzato, perché noto in tutto il mondo“.

Esattamente come le accuse, la risposta di Briatore ha il taglio politico: “Solo le discoteche di destra avevano il virus – attacca – quelle di sinistra no“. Ma non finisce qui perché di fronte a chi gli ha chiesto di scusarsi (numerosi utenti soprattutto sui social), a seguito di un alto numero di casi di Covid proprio dopo la frequentazione del suo locale, così risponde: “Ne ho mille nel mondo (dipendenti [NdR]). Io che colpa ho e loro che colpa hanno se lavoriamo? Devo licenziarli? A Londra, a Montecarlo, siamo stati sempre aperti.

Mi devo scusare perché do lavoro? È una follia“.

Intanto la vita dell’imprenditore è ripresa a pieno regime esattamente come prima del contagio di Coronavirus: “Ho appena fatto quasi cinque kilometri di camminata e ho ripreso il lavoro normale di prima“.

