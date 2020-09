Al Grande Fratello Vip stiamo vedendo una Patrizia De Blanck più spigliata che mai, che non teme di dire esattamente quello pensa. La contessa recentemente ne ha avute per tutti, compresa Alba Parietti, e di certo non ha mancato di commentare in maniera chiara anche l’entrata di Maria Teresa Ruta nella Casa.

De Blanck in un confronto con Flavia Vento ha ribadito il suo affetto per l’ex gieffina, uscita in tempi record dalla Casa, ma le ha anche chiarito che avrebbe bisogno di un aiuto professionale.

Grande Fratello Vip, l’uscita di Flavia Vento

Flavia Vento è uscita dalla Casa dopo poco più di 24 ore, preoccupata per la salute dei suoi cani.

L’attrice li ha lasciati in una pensione per animali, ma la vecchiaia di uno di loro, in particolare, le destava molta preoccupazione. Tornata negli studi del Grande Fratello Vip, ha commentato quanto detto dai concorrenti dopo la sua uscita, a cominciare da Patrizia De Blanck.

“Non dire più che io avevo bevuto, perché io ho smesso di bere da 2 anni e sono astemia“, ha esordito Flavia Vento, “E neanche che mi devo curare.

Io ho un cane di 16 anni che mi sta morire che è Piri e io già avevo l’ansia perché l’avevo lasciato in pensione“. L’attrice descrive la forte angoscia per il suo cane e dichiara che se non ci fossero stati loro sarebbe entrata per un confronto.

La risposta di Patrizia De Blanck

Alle accuse di Flavia Vento, la contessa ha subito ribadito: “Io le cavolate non le dico. Ho sempre cercato di proteggerti, perché tu sei una brava ragazza che certe volte passi per scema quando non lo sei per niente“.

Patrizia De Blanck ha dichiarato che le dispiace che l’attrice abbia scelto “questa maniera st****a di uscire” e che lei sa benissimo che non beve. “Però che tu abbia bisogno di qualcuno che ti dia una mano questo sì e quando uscirò sarò io che te la darò, perché te ce porto io a calci in c**o dallo psicanalista“, ha chiarito la contessa. “Io non ho bisogno dell’analista perché prego“, ha risposto Flavia Vento, che attribuisce il suo attacco d’ansia anche al Covid.

Giustificazione che non è stata accetta da Patrizia De Blanck: “Se c’è un posto protetto è questo!“.

