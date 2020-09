Secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, dopo l’esordio di lunedì scorso. Il reality è iniziato solo da pochi giorni ma abbiamo già assistito ai primi colpi di scena, a cominciare dall’abbandono di Flavia Vento. Il primo ingresso nella Casa è quello di Maria Teresa Ruta, accolto con un certo gelo dall’esuberante contessa Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck su Maria Teresa Ruta: “È una rompic***o“

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni ma polemiche e colpi di scena non sono mancati.

Non solo l’improvviso abbandono di Flavia Vento, dovuto al distacco dai suoi affezionatissimi cani, ma anche la polemica esplosa contro Fausto Leali per le parole su Mussolini. Ma questa è anche la puntata che vede l’ingresso nella Casa del secondo gruppo di concorrenti, a cominciare da Maria Teresa Ruta e la figlia Guendalina Goria. L’ingresso della popolare showgirl promette già scintille con una delle indiscusse concorrenti di questi primi giorni di GF Vip: Patrizia De Blanck. La contessa nella Casa ha espresso un giudizio poco lusinghiero nei confronti della Ruta, definendola una “rompic***o“.

Il contesto di questo forte epiteto era una chiacchierata con i coinquilini, con i quali stava giudicando l’ingresso del secondo gruppo di concorrenti.

Patrizia De Blanck, gelido benvenuto alla showgirl

L’ingresso di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria è stato accolto con grande giubilo dagli inquilini. Tutti, tranne Patrizia De Blanck. Nel salone gli altri concorrenti si sono alzati dai divani per accogliere mamma e figlia e dare loro il benvenuto, meno che la contessa. Il suo pensiero è categorico: “No io resto seduta“. Alfonso Signorini a quel punto le ha chiesto la motivazione della scelta e la contessa, senza mezzi termini, ha risposto: “Non mi sono alzata, lo sapete che sono zoppa“.

Dietro questa motivazione c’è qualcosa di più? Fra la contessa e la showgirl c’è qualche astio del passato che potrebbe riaffiorare? Nell’osservare la clip in cui la De Blanck la apostrofa come una “rompica**o“, la showgirl risponde con un sorriso. Quello che è certo è che nella Casa del Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli: con due personaggi così forti ne vedremo delle belle nel corso di questa edizione.

