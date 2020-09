Non mancano i colpi di scena in questa seconda puntata del Grande Fratello Vip. In diretta, a sorpresa, Alba Parietti è intervenuta telefonicamente per rispondere all’insulto di Patrizia De Blanck nei suoi confronti, avvenuto in settimana: “Io sono una str***a veramente str***a“.

Patrizia De Blanck contro Alba Parietti

Al Grande Fratello Vip una delle concorrenti che si è maggiormente messa in gioco è Patrizia De Blanck. La contessa, con la sua verve e il suo linguaggio piuttosto scurrile, in settimana ha descritto con grande sincerità il secondo gruppo di concorrenti che sarebbe entrato questa sera.

Parole poco carine sono state espresse nei confronti di Maria Teresa Ruta, definita una “rompic***o“. Ma anche Alba Parietti è finita nel mirino della contessa: “Il figlio è carino, è la madre che è una str***a“. Il riferimento è a Francesco Oppini, prossimo concorrente del reality, del quale ha speso parole positive, un po’ meno per la madre. Nella diretta di questa sera il ragazzo ha fatto parte del secondo gruppo di concorrenti ad essere entrati nella Casa di Cinecittà. E, una volta entrato nel salone ed aver fatto conoscenza con i coinquilini, ha ricevuto un collegamento da Alfonso Signorini.

Il conduttore ha focalizzato la sua attenzione sulle parole della De Blanck espresse nei confronti di sua madre.

Alba Parietti: “Io sono una grandissima str***a“

La contessa si difende e attacca ancora Alba Parietti: “Non penso che io sia l’unica persona alla quale mi sta sulle pa**e. Ha una maniera di essere che non è molto simpatica: a me non sta particolarmente simpatica e lo dico. Non possiamo essere simpatici a tutti. Il figlio mi sta simpatico, lei no.

Può darsi pure che poi uno si conosce e si parla“. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: in collegamento telefonico interviene in diretta Alba Parietti. La showgirl ha voluto subito esprimere il proprio parere nei confronti della De Blanck e dei suoi giudizi poco lusinghieri nei suoi riguardi: “Io voglio dirti una cosa: vorrei dirti, Patrizia De Blanck, che chi ti ha detto che io sono una str***a ha ragione: io sono una grandissima str***a“. Ci si aspettava uno scontro fra titani, invece si è risolto tutto fra risate e grande ironia.

La De Blanck prova a specificare: “Ci sono str***i veramente str***i e poi ce ne sono altri“. A confermare a quale categoria appartenga ci pensa, con grande auto-umorismo, la stessa Parietti: “No no Patrizia, te lo dico io: io sono una str***a veramente str***a“. La showgirl si rivolge poi al figlio e alla sua nuova avventura televisiva: “Io sono pazza di questa edizione perché oltretutto c’è mio figlio, un ragazzo dal grande talento e lo dimostrerà. Secondo me dopo aver fatto questo periodo di lock-down con me, ora che lo farai con la De Blanck e la Ruta, sono sicura che mi rimpiangerai“.

Approfondisci

GF Vip, gelido benvenuto di Patrizia De Blanck a Maria Teresa Ruta: “Io resto seduta”

TUTTO sul Grande Fratello Vip