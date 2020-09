Uno dei personaggi più discussi di questo Grande Fratello Vip è sicuramente Patrizia De Blanck. La contessa sta suscitando scalpore soprattutto per il suo linguaggio giudicato sboccato, tanto che anche Cristiano Margioglio ha dovuto difenderla.

De Blanck è stata protagonista di un’altra sfuriata dopo uno scherzo organizzato ai suoi danni da Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Con quest’ultimo la contessa aveva già avuto un duro scontro, dopo alcune considerazioni fatte dall’influencer.

Lo scherzo a Patrizia De Blanck

I ragazzi della casa hanno deciso di passare il tempo facendo uno scherzetto a Patrizia De Blanck, nonostante il caratterino che la nobildonna non ha mai nascosto.

Pretelli, Zelletta e Zorzi si sono intrufolati nell’armadio di De Blanck mentre lei dormiva beata sul divano e hanno preso gli stand dove teneva i suoi vestiti.

Tra le risatine hanno nascosto gli abiti e quando Patrizia De Blanck si è svegliata si è trovata sprovvista di tutto. I ragazzi hanno fatto finta che anche i loro effetti personali fossero scomparsi, attribuendo alla produzione la scomparsa degli stand.

Lo scherzo a Patrizia De Blanck

La contessa contro la produzione

“Ci sarà una motivazione, io non penso che siano pazzi portandoci via tutta la roba“, ha commentato la De Blanck visibilmente spiazzata.

La contessa ha poi deciso di rivolgersi direttamente alla produzione del Grande Fratello Vip: “Ho detto ‘O siete dei feticisti… Brutti st****i!. Che ci fanno con i nostri vestiti?!“.

Tra le risate, Patrizia ha raccontato le “scuse” della produzione, che ha detto di avere problemi di audio: “Io non faccio proprio più niente qua, perché questo è un posto di pazzi! Io non so chi vi dice le cose a voi ma sarà un demente!

“.

Lo scherzo rivelato

Vedendo che la contessa non si dà pace, i compari di scherzo decidono di uscire allo scoperto, e anche qui la reazione è sopra le righe: “Siete degli st****i. Vaff******”, commenta. Insomma, appare chiaro che la contessa non ci tenga particolarmente a mantenere un aplomb aristocratico.

Approfondisci:

TUTTO sul Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip 5: chi entra nella casa venerdì 18 settembre

Patrizia De Blanck: com’era da giovane la concorrente del GF Vip