Patrizia De Blanck sta conquistando passo passo il Grande Fratello vip. La contessa De Blanck ha fatto rumore fin da subito litigando con Tommaso Zorzi; poi ci è scappato un nudo in diretta a Pomeriggio 5, con una Barbara d’Urso con le mani nei capelli, che non è passato inosservato.

Cristiano Malgioglio su Patrizia De Blanck al GF

A scendere in campo a favore del carattere fumantino della De Blanck, a tratti duramente contestato sui social network, ci ha pensato Cristiano Malgioglio, proprio lui che aveva conquistato la Casa più spiata d’Italia.

“Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d’accordo con voi. Pero’ posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimo Patrizia De Blanck non sarebbe più lei“, assicura il paroliere.

“Per quelli che la conoscono e’ di una generosita’ e di una sensibilita’ straordinaria ed è anche una brava persona. Peccato che al pubblico del Grande Fratello, dia una immagine storpiata del personaggio“, aggiunge, “E’ una donna forte e intelligente. Finalmente una donna che ti dice in faccia quello che pensa e non usa filtri“.

La contessa De Black importante per il GF

“Meglio lei che da pieno ritmo al programma che una gatta senza artigli o un uomo senza carisma. Speriamo che resti nella casa. Stanotte mi dicono che mi abbia sognato. Forse gli ricordo la mia presenza dentro il reality?“, si chiede Malgioglio che al Gf aveva dato spettacolo, tra canzoni e balli sui tavoli. “La tristezza l’ira e l’amore tutto serve per fare un buon reality. . . ma molti non lo sanno perché sanno di recitare una parte che non gli appartiene.

Li arriva il fallimento. Essere se stessi è una virtù”, aggiunge ancora dando qualche dritta a chiunque voglia conquistare la Casa più spiata d’Italia.

“Speriamo che la proteggano, prima che apri la porta e scappi via. Ricordate alla Contessa di usare un linguaggio meno colorito. Cercate di farlo… mia cara produzione“, conclude lanciando un appello.

Il post di Cristiano Malgioglio su Instagram

Intanto la Contessa resta al Grande Fratello e nella puntata di venerdì sera la vedremo di nuovo in diretta insieme agli altri coinquilini della Casa.

