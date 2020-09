Sono trascorsi appena 3 giorni dal via e la nuova edizione del Grande Fratello Vip ha già visto Patrizia De Blanck balzare in testa ai volti più effervescenti del format. Dopo il colorito confronto con Tommaso Zorzi nella prima diretta, e il nudo trasmesso per sbaglio durante Pomeriggio 5, la contessa spiazza tutti invitando due coinquilini a fare il bagno nudi. E la sua frase sugli “uccelli” si impone tra le parentesi memorabili del reality.

Patrizia De Blanck, la battuta sugli “uccelli” al GF Vip

Se una frase di Fausto Leali al GF Vip rischia di comprometterne la permanenza, con tanto di richiesta di squalifica da parte di tanti spettatori, ce n’è un’altra, pronunciata da Patrizia De Blanck durante il bagno in vasca di Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah, destinata a imporsi tra i momenti memorabili del reality.

Nell’invitare l’ex velino di Striscia e il fratello di Mario Balotelli a lavarsi come mamma li ha fatti, la contessa si è lasciata andare e non ha usato mezzi termini: “Ma che c***o di bagno è? Scusate, ma come vi lavate? Io tanto di uccelli ne ho già visti tanti, non mi fa nessuna impressione, a me vedere un uccello non fa nessun effetto, però uno che fa la doccia la fa nudo, mica con lo slip.

Mi fate ridere“.

La reazione di Pierpaolo Pretelli: “Qui passiamo alla storia“

Divertita la reazione di Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah, che hanno risposto al colorito invito della contessa con una sonora risata e una serie di battute che hanno regalato altri momenti di ilarità al pubblico.

“Ti aiuto a lavarti“, ha detto Patrizia De Blanck all’ex velino di Striscia la Notizia, indirizzando il getto d’acqua sulla sua schiena e aggiungendo altro sale alla parentesi in vasca: “Devi riuscire a levarti gli slip, scusa, tanto nessuno ti vede, mica ti staranno a guardare l’uccello“.

Pretelli non si è tirato indietro e si è prestato al gioco: “Gli uccelli sono tutti in aria… Qui passiamo alla storia“, ha detto rivolgendosi agli altri coinquilini e sottolineando la singolarità della situazione. Ancora risate a concludere il siparietto: “Senti com’è la doccia – ha aggiunto la De Blanck –, ti accarezza, sale e scende.

Sale e scende…“.

