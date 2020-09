Si agita già un polverone al Grande Fratello Vip la cui quinta edizione ha avuto inizio lunedì sera. Che sarebbe stata un’edizione sui generis lo si era già inteso dal miscuglio di concorrenti, davvero variegato. E anche se il cast all’interno della casa non è ancora al completo (la seconda parte farà il suo ingresso in casa nella puntata di venerdì), l’edizione è già infuocata tra chi abbandona come Flavia Vento, chi deve uscire per una febbre sospetta come Tommaso Zorzi, chi si spoglia del tutto come la De Blanck.

All’appello sembrava mancare solamente Fausto Leali ma per lui non c’è nessun complimento in vista se non una vera e propria bufera.

Bufera su Fausto Leali dopo la frase su Benito Mussolini

Sembra assurdo dirlo ma “l’ombra di Mussolini” aleggia sul Grande Fratello scatenando polemiche a non finire. Fiume di critiche già nel corso della prima puntata per Pupo, l’opinionista che ha fatto il suo ingresso con una battuta di cattivo gusto su Alfonso Signorini, paragonato per l’appunto a Mussolini. A parlare del Duce ora sembra essere stato invece, all’interno della casa, Fausto Leali.

Il cantante, secondo quanto riportato e ripreso da molti su Twitter, si sarebbe lasciato andare di fatto a frasi indigeribili che molto probabilmente gli autori non hanno fatto in tempo a censurare.

Su Twitter parte la polemica: chiesta la sua squalifica

“Mussolini ha fatto tante cose buone“, avrebbe detto Leali nella casa del Grande Fratello a detta di centinaia di utenti su Twitter che con l’orecchio attento non si sono fatti scappare la sparata. “GF Vip. Fausto Leali elogia Mussolini: ‘Hitler era suo fan’. Dal Grande Fratello al Grande Balilla è un attimo“.

Sono tantissimi quelli che chiedono severi provvedimenti dopo le sue parole, come chi chiede ad esempio la sua espulsione.

Alcuni dei commenti su Twitter sulle frasi pronunciate da Fausto Leali al Grande Fratello Vip 5. Fonte: Twitter

