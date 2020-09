È partito con un colpo di scena il percorso di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, e ora, a margine della sua uscita dalla casa per dei controlli medici, arriva un comunicato di aggiornamento da parte della produzione del reality.

Tommaso Zorzi fuori dalla casa del GF Vip: il motivo dell’uscita

Nelle stesse turbolente ore in cui Flavia Vento ha scelto di abbandonare il GF Vip, sferrando un clamoroso colpo di scena all’assetto del reality, per un concorrente si è determinata la necessità di uscire dalla Casa per dei controlli relativi al suo stato di salute.

Si tratta di Tommaso Zorzi, sulle cui condizioni sono stati diffusi due comunicati dalla produzione. Il primo, quello della serata di ieri, informava il pubblico su quanto si stava compiendo per valutare la sua situazione alla luce dei protocolli di sicurezza contro il Covid.

“Dopo aver accusato malori legati alla sinusite – si legge nella nota ufficiale del programma – Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in Casa“.

Immediato l’interrogativo sull‘ipotesi di un tampone in corsa, per accertare l’eventualità di un contagio da Coronavirus. Scenario su cui la stessa produzione ha precisato quanto segue: “Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione“.

L’esito dei controlli per Tommaso Zorzi

Di pochi minuti fa il secondo comunicato ufficiale con cui il Grande Fratello Vip ha reso nota l’evoluzione della situazione di Tommaso Zorzi.

“Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa“, si legge sui social della trasmissione, e con questa notizia rientra anche l’allarme delle ultime ore sulle sue condizioni di salute.

La temporanea uscita di Zorzi aveva destato non poco clamore, anche perché la sua presenza nella Casa ha promesso scintille fin dai primi battiti del suo percorso nel reality. Durante la prima puntata, si è registrato un effervescente siparietto tra l’influencer e Patrizia De Blanck, nella cornice di un confronto che ha mosso le acque della diretta.

