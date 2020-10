La love story tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua ad appassionare il pubblico del Grande Fratello Vip. Se in un primo momento la coppia appariva molto affiatata, adesso sembra sia già finito tutto tra loro. La presentatrice, ex moglie di Flavio Briatore, si mostra sempre più decisa ad allontanarsi dall’ex velino.

“Non sono fidanzata“

A quanto pare, Elisabetta Gregoraci vuole mettere un punto alla storia d’amore iniziata con Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip e il botta e riposta tra Elisabetta e la concorrente Stefania Orlando ne dà un’ulteriore conferma.

La showgirl non ha apprezzato la battuta fatta da Stefania Orlando, che faceva riferimento al rapporto con il modello. “Perché sono fidanzata?” ha chiesto Elisabetta, con evidente fastidio, alla sua compagna di avventura. L’ex moglie di Briatore, rivolgendosi alla sua coinquilina, ha continuato: “Stefania. Non dire stron***. Basta, direi di no. Non sono né fidanzata, né tantomeno ho fatto qualcosa. Gli ho dato un abbraccio, un bacio“.

La delusione di Elisabetta

Nelle ultime ore Pierpaolo ha provato più volte ad avvicinarsi ad Elisabetta Gregoraci, ma lei ha continuato a mostrarsi sempre più schiva, provando ad evitare ogni contatto con il ragazzo.

Inoltre, la showgirl si è confidata con gli altri inquilini della Casa e ha rivelato di essere rimasta delusa dall’immaturità di Pierpaolo. Elisabetta non ha nascosto il suo rancore verso l’ex velino, il quale ha riportato a Matilde Brandi una confidenza che lei gli aveva fatto.

Fine della love story?

Pierpaolo Petrelli aveva confidato a Matilde Brandi che mentre era in piscina con Elisabetta, lei gli aveva confessato di voler fare l’amore con lui.

Dichiarazione che la showgirl ha prontamente smentito in diretta, non nascondendo la sua rabbia. L’ex velino, a seguito della smentita fatta da Elisabetta, si è giustificato dichiarando di aver capito male, ma tale episodio non ha sicuramente giovato al loro rapporto, ma, al contrario, ha peggiorato ulteriormente la situazione.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ha fatto le corna a Briatore? Spuntano prove decisive

GF Vip: è guerra tra gieffine, volano insinuazioni e parole grosse