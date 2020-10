Il gossip che ruota intorno alla nuova “coppia” del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si infuoca ma, non si direbbe lo stesso del loro rapporto, soprattutto dopo il confronto nel confessionale durante la diretta.

Una serata difficile per Elisabetta Gregoarci che si è poi confrontata con le parole pronunciate dall’ex marito Flavio Briatore su di lei. La conduttrice non ce l’ha fatta più ed è esplosa.

Elisabetta Gregoraci non ha apprezzato

La presentatrice, ex moglie di Flavio Briatore, non ha preso bene la divulgazione delle parole che lei avrebbe detto a Petrelli, sul fatto che il loro rapporto è pronto ad andare oltre la fase iniziale.

Parole che la bella Elisabetta pare non aver pronunciato e non solo, dopo la messa in onda del riassunto dell’ultima settimana, il suo atteggiamento si è fatto freddo e ha lanciato qualche frecciatina a Petrelli sul fatto che lui abbia voluto a tutti i costi forzare le cose.

Il commento su Briatore

“Quando stai insieme con una persona non può andar sempre bene. Anche se ci siamo lasciati, quando c’è di mezzo un figlio il legame c’è sempre.

Io sapevo di non sposare un uomo normale ma non pensavo che mi sarei sentita sola anche in momenti importanti. Momenti delicati in cui lo avrei voluto accanto a me“. A Questo proposito torna in auge la questione del funerale della mamma di Elisabetta Gregoarci, Alfonso Signorini ha annunciato alla conduttrice che i legali di Briatore hanno fatto presente alla produzione che non è vero che il noto imprenditore l’avesse lasciata per andare in discoteca. Versione negata dalla stessa Gregoraci che ha ribadito il suo punto.

La risposta a Briatore

“Mi sono trattenuta e sono stata una signora per anni, ora vomito tutto” ha esordito la Greogaraci non appena letti alcuni passaggi dell’intervista a Briatore. Uno per uno la conduttrice ha smontato le dichiarazioni del manager a partire dalla questione case, autista.. spiegando che lui le aveva già e che lei non le ha pretese con il divorzio: “Automaticamente le ho perse tranne passare quindici giorni l’anno con mio figlio, perché mi spetta in vacanza. Poi che lui abbia la casa e io preerisca stare li in sardegna per dare amio figli un nido è un altro paio di maniche“.

“Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore. Anche quando lui cercava di ostacolari sono sempre andata per la mia strada. (…) Non ho mai aperto bocca parte sempre da parte sua. Mi spiace per lui, se ne facesse una ragione. (…) A me dispiace che abbia fatto questa intervista, gli ho sempre voluto un gran bene io no mi vergogno ada andare a talgiare nastri ne a passare il tempo con questi ragazzi che sono meravigliosi”.

Il ritorno nella Casa

Al suo rientro nella Casa, Elisabetta ha trovato il sostegno degli inquilini, soprattutto della Contessa De Blanck: “Un grandissimo st***o Si vede che gli rode quacosa.

Si capisce benissimo che sta rosicando. Quella che ci fa la figura bella sei tu“.

“Dici sempre che vuoi proteggere tuo figlio ma così non lo proteggi. (…)Sono stata una signora per anni, signori si nasce non si diventa”.

Signorini ha concluso con una appello a Briatore nel caso volesse replicare.

