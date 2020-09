Da Montecarlo arrivano venti di tempesta per la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: Flavio Briatore ha ascoltato in silenzio finora le confidenze che l’ex moglie ha fatto sul loro rapporto, ma in un’intervista ha risposto per le rime su alcuni argomenti toccati all’interno della Casa.

A scatenare la reazione di Flavio Briatore sono state alcune dichiarazioni sulla ricerca di autonomia da parte di Elisabetta Gregoraci, che ha spiegato che negli anni di matrimonio ha dovuto rinunciare a tante cose per seguire il suo compagno.

Intervistato nel merito, a Il Fatto Quotidiano Briatore ha risposto: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

Autonomia? La replica di Briatore

Risposta più piccata sulla ricerca di autonomia da parte della Gregoraci: “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok.

Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? Non dico quanto le passo al mese, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere. Non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

Flavio Briatore contrario al GF Vip

D’altronde, Flavio Briatore ha sempre detto di essere contrario ad un’eventuale partecipazione dell’ex compagna al GF Vip: “Lo voleva già fare anni fa e le dissi che visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi.

Ora Falco è più grande. Poi io e lei siamo divorziati, non siamo neppure più parenti. Abbiamo un figlio. Dobbiamo pensare al bene di Falco”.

