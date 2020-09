Dentro la casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci si sta aprendo ad intime confidenze con le nuove amiche conosciute nel reality ed ha raccontato dettagli inediti sul suo matrimonio e sull’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci fidanzata di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci aveva solo 24 anni quando si è fidanzata con Briatore, ma ha raccontato di essere sempre stata una ragazza senza grilli per la testa: “Avevo 24 anni quando mi sono messa con lui, ero una bambina…Ma io sono sempre stata inquadrata, le ca**ate non le ho fatte mai, nemmeno a 18 anni.

Anche quando vivevo da sola a Roma, avevo solo 19 anni avrei potuto fare qualsiasi cosa, eppure non l’ho mai fatta”.

Essere la fidanzata di Flavio Briatore avrebbe condizionato molto il suo modo di fare: “Lo seguivo, facevo vita di pubbliche relazioni. Un giorno ero con Obama, un altro chissà dove. Ho avuto una vita molto impegnativa. Certo ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ci sono state cose molto belle, ma me ne sono state tolte tante altre”.

La vita di Elisabetta Gregoraci come moglie di Briatore è stata una vita fatta, in un certo qual senso, anche di privazioni: “Ho rinunciato a tante cose televisive per lui, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto.

Manco gli aperitivi con le amiche facevo, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni”.

Elisabetta Gregoraci e il GF Vip

La partecipazione al GF Vip è stata proprio l’occasione, per la Gregoraci, di provare una di quelle esperienze che, come moglie di Flavio Briatore, sarebbe stata difficile da gestire: “Ho voluto fare il GF per avere proprio un attimo di spensieratezza, quella che mi è sempre mancata.

Ho avuto pochi momenti di risata nella mia vita, o per un motivo o per l’altro, non sono mai stata spensierata”.

L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, per ora, sta andando più che bene, tanto che all’interno della Casa è già nato tra lei ed un concorrente un flirt. Lui è Pierpaolo Petrelli, e tra i due sono già scattati i primi baci e le prime effusioni.

Approfondisci:

GF Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania scatta il bacio: il video

GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: sorpresa inaspettata di Alfonso Signorini

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: bacio hot in piscina