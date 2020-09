Sembra scoppiato l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la bella Elisabetta Gregoraci sta ricevendo il corteggiamento sempre più appassionato di Pierpaolo Pretelli. L’ex moglie di Flavio Briatore dopo il duro scontro con Fulvio Abbate riscopre la passione grazie all’ex velino. I fan ormai non aspettano altro che un altro bacio appassionato, dopo che Pretelli ha rivelato i suoi sentimenti ad Adua Del Vesco. Nel frattempo tra i due non mancano coccole a letto.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: è nata la love story?

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si scoprono ogni giorni più attratti l’uno dall’altro.

È questa la storia d’amore che farà sognare al Grande Fratello Vip? La conduttrice e l’ex velino dormono insieme e si scambiano dolci effusioni a letto, anche se Gregoraci mantiene un po’ le distanze. Non che sia facile lasciarsi andare sapendo di essere spiati da milioni di occhi giorno e notte.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli insieme al GF Vip

Pretelli cotto di lei

Pierpaolo Pretelli sembra però avere le idee chiare, come ha confidato ad Adua Del Vesco: “Stanotte ci guardavamo in maniera molto intensa però non mi va di andare oltre a qualcosa che lei frena.

Quando è pronta lei…“. L’ex velino racconta all’attrice la complicità che si è instaurata tra lui ed Elisabetta Gregoraci, parlando di come siano stati con le mani l’una nell’altra per diversi minuti.

“È una cosa a pelle“, dichiara Pretelli, che sembra abbia conquistato la modella con la sua semplicità. “Quello che lei mi ha detto che ha detto al confessionale è che ‘Tu sei un ragazzo d’altri tempi’“, spiega ad Adua.

Pierpaolo Pretelli confessa i suoi sentimenti ad Adua Del Vesco

Un’Elisabetta diversa

Petrelli confessa poi che oltre la bellezza non avrebbe mai pensato di trovare una “persona così.

È da tanti anni che non provo delle cose anche con lo sguardo. Bello, viverla così è proprio figa“. Adua Del Vesco conferma che anche lei è rimasta stupita nel conoscere Gregoraci: “Da fuori sembra un po’ sulle sue, un po’ sofisticata, invece è la semplicità fatta persona“, commenta l’attrice. Insomma, Elisabetta sta mostrando ai coinquilini un lato di sé che nessuno si sarebbe aspettato e che pare abbiano conquistato Pierpaolo.

