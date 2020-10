Non si placano le voci e l’attenzione attorno a Elisabetta Gregoraci, che nella Casa del GF Vip sta facendo faville e share per due motivi. Il primo è legato al suo avvicinamento e flirt con Pierpaolo Pretelli, il secondo invece per le dichiarazioni scottanti sull’ex marito, Flavio Briatore. Proprio quest’ultimo aspetto sarebbe ciò che la farà ritirare dalla Casa, a brevissimo secondo quanto riferito da una presunta fonte vicina alla showgirl.

Elisabetta Gregoraci, parla il presunto l’ex agente

Nel corso delle scorse puntate di Pomeriggio Cinque, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti lo aveva promesso: in arrivo c’era uno scoop esclusivo su Elisabetta Gregoraci e il suo passato con Flavio Briatore.

La donna è infatti da tempo al centro di voci su suoi presunti tradimenti mentre stava con l’imprenditore, del quale sta dicendo “peste e corna” nella Casa del GF Vip. Proprio le sue parole hanno spinto a indagare sul suo passato, e sono molti gli altarini che stanno emergendo.

A parlare ora è Francesco Chiesa Soprani, presunto ex agente della Gregoraci tra il 2005 e il 2007. L’aggettivo dubitativo fa si che le sue parole dette a Nuovo debbano essere prese con le pinze, ma se confermate sarebbero una vera bomba contro Elisabetta Gregoraci.

L’ex agente della Gregoraci rivela un loro flirt

Su tutti, fanno rumore le parole pronunciate circa la presunta infedeltà della Gregoraci nei confronti di Briatore. “Mente – le parole di Chiesa Soprani riportate dall’intervista da numerose fonti – prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà“. Quindi la bomba: “Io, suo ex agente, con lei ho avuto un flirt più intimo che sentimentale, e proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore“.

Salterebbe così l’idea del matrimonio per amore e di quella “libertà negata” di cui la Gregoraci si sta lamentando in queste settimane di Grande Fratello Vip. Ma oltre al presunto flirt, è un altro l’aspetto che potrebbe far tremare la terra sotto i piedi alla showgirl.

GF Vip, la Gregoraci sarebbe pronta al ritiro dalla Casa

In un passaggio dell’intervista di Francesco Chiesa Soprani riportato anche da Libero, si pone infatti l’accento non sul passato, ma sul futuro della Gregoraci nella Casa del GF Vip.

Briatore ha già dichiarato come fosse contrario alla sua partecipazione, ma ora spunta la voce di un presunto accordo tra la Gregoraci e l’ex marito. “Non vincerà – le parole del presunto ex agente – Se davvero, come ho sentito dire, esiste un accordo con Briatore perché lei non faccia il suo nome, salterà non appena qualcuno la farà arrabbiare su argomenti legali all’ex”.

Per l’uomo, inoltre, la Gregoraci “Potrebbe fare come la Vento e ritirarsi con la scusa che le manca il figlio“.

Questo perchè “Non avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip” in quanto “Non è adatto a lei che ha molti scheletri nell’armadio“. Dal bacio hot e le moine con Pretelli ad un possibile ritiro per evitare che esploda lo scandalo, il passo sembra più breve del previsto. La domanda ora è: la Gregoraci ha idea di quello che si sta scatenando contro di lei fuori dalla Casa?

