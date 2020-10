Continua il corteggiamento di Pierpaolo Petrelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci, e la showgirl sarebbe in procinto di capitolare.

Per ora però tutto ciò su cui si può fare affidamento è la versione dei fatti di Petrelli, che si è lanciato in confidenze intime con una compagna di reality, Matilde Brandi.

La frase hot di Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Petrelli potrebbe essere in procinto di fare capitolare la bella Elisabetta: lo ha raccontato lui stesso a Matilde Brandi, in un momento di relax sul divano. “Lei mi ha detto una cosa….Mi fa: “Voglio fare l’amore con te”.

A frenare la Gregoraci ci sarebbe il pensiero dell’ex Flavio Briatore, ed a tale proposito Petrelli dice: “Lui (Briatore, ndr) è ancora geloso. Le ho chiesto se è ancora innamorata e mi ha detto di no. Le ho detto ‘voglio portarti a non pensare più, a lasciarti andare’ “.

Elisabetta Gregoraci è gelosa?

Petrelli non si ferma qui: a quanto pare ci sarebbero state piccole manifestazioni di gelosia da parte di Elisabetta Gregoraci: “Stamattina ho parlato con Dayane, ci scherzavo e ridevo e lei poi mi ha chiesto perché stavo ridendo con lei”.

La reazione di Matilde Brandi

Matilde Brandi, dal canto suo, ha dichiarato di avere fiducia nelle possibilità della coppia, benché riconosca che sia difficile che la Gregoraci si lasci andare: “Lei ha un vissuto, una determinata situazione. Io credo che lei non si sia mai rifatta una vita perché c’è ancora un legame, anche se non credo sia ancora innamorata. Comunque qui è rinata. Secondo me la dovete vivere così, con spensieratezza, senza pensare a quello che sarà. La tua tattica alla lunga premia!

Fatti cercare, sta vivendo una cosa bella”.

GF Vip, messaggio aereo per Elisabetta Gregoraci: “Sei l’epicentro del mio terremoto”