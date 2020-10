Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci: al centro dell’attenzione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, hanno fatto molto discutere le sue frasi sulla relazione con Flavio Briatore. Il diretto interessato ha rispedito al mittente molte delle accuse, ma ora anche qualcun altro è pronto a smontare la visione che lei ha dato del suo rapporto, arrivando anche a dire che Elisabetta Gregoraci avrebbe tradito Briatore.

Le parole della Gregoraci su Briatore

Nel corso delle scorse settimane, Elisabetta Gregoraci si è fatta conoscere nella Casa del GF Vip: un po’ per il bacio hot con Pretelli, col quale sembra stia per nascere una vera tresca, un po’ per le sue dichiarazioni sulle condizioni di Michael Schumacher; su tutto, però, a far rumore sono state le parole sull’ex marito Flavio Briatore.

“Ho rinunciato a tante cose televisive per lui – ha detto – ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto. Manco gli aperitivi con le amiche facevo, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni“.

A queste parole, ha ovviamente replicato Briatore: “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok” tra le frasi più piccate.

L’imprenditore rigetta l’idea di una “prigione dorata” nella quale la Gregoraci avrebbe vissuto. Nelle ultime ore, però, lei ha rincarato la dose, dichiarando che: “Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto“.

Lo scoop di Sorge su Elisabetta Gregoraci

Fuori dalla Casa, però, c’è chi non crede a questa versione della innocente ragazza di paese finita con il ricco imprenditore che la trascura e le impedisce di vivere la sua vita.

A Pomeriggio Cinque, il paparazzo Maurizio Sorge ha lanciato una bomba sulla Gregoraci, dichiarando di avere le prove che Elisabetta avrebbe tradito Flavio Briatore. E fa anche nomi e cognomi.

“La fiaba che ci sta raccontando la signora Gregoraci è quella di Cappuccetto Rosso, però poi arriva il lupo e mangia tutto” ha esordito. Quindi ha lanciato lo scoop: “Una persona mi ha contattato e mi ha fatto la cronaca del 2014 che lei ha iniziato una storia d’amore con un certo Francesco ed era sposata con Briatore.

Io ho queste carte, chi mi vuole denunciare io gliele faccio vedere“. Francesco di cognome farebbe Bertuzzi e tutto sarebbe successo a Montecarlo, durante una cena con altre coppie.

Sorge, inoltre, ha raccontato che la Gregoraci avrebbe avuto la tendenza ad avvisare i paparazzi dei loro spostamenti, proprio – a suo dire – per cercare con forza la notorietà e di mettere sotto i riflettori la sua storia con Briatore.

La Gregoraci ha tradito Briatore? In arrivo nuovi scoop

Nello studio di Pomeriggio Cinque la notizia ha fatto effetto.

Barbara D’Urso, un po’ confusa, ha domandato: “Non ho capito niente. Avrebbe fatto le corna a Briatore?“. Una domanda che potrebbe aver presto risposta ancor più certa, visto che a rincarare la dose, dopo quanto dichiarato da Sorge, ci ha pensato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Questi, ha promesso uno scoop su un testimone che avrebbe dichiarato come il matrimonio tra la Gregoraci e Briatore non sarebbe stato per amore, ma per il peso del personaggio. Sempre lui, inoltre, ha aggiunto: “Forse ha esagerato se dice di aver portato i valori veri nella vita di Flavio Briatore“.

Mentre al GF Vip si sta assistendo ad un nuovo affaire assieme a Pierpaolo Pretelli, fuori scoppia la bufera: cosa attenderà Elisabetta Gregoraci una volta fuori dalla Casa?

