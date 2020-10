Le avventure dei vip all’interno della casa del Grande Fratello continuano ad appassionare gli spettatori: in particolare la coppia Elisabetta Gregoraci – Pierpaolo Petrelli che sembra sempre più vicina.

Ma chi è il bel modello che ha ottenuto le attenzioni dell’ex di Flavio Briatore?

Gli inizi di Pierpaolo Petrelli nel mondo dello spettacolo

Come riportato da diversi siti, Pierpaolo Pretelli nasce a Maratea, provincia di Potenza, il 31 luglio 1990. Una volta ottenuto il diploma scientifico, il giovane si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza, senza però terminare gli studi.

Infatti Pierpaolo comincia a lavorare come bagnino e ballerino e capisce di voler tentare la strada della Tv, approdando per la prima volta nella trasmissione I Migliori Anni di Carlo Conti su Rai 1.

La vera notorietà arriva quando il giovane viene scelto come primo velino maschio, assieme ad Elia Fongaro, nella trasmissione Striscia la notizia. La celebrità acquisita lo porta anche ad approdare nella trasmissione Temptation Island Vip 2018, condotta da Simona Ventura, dove Pierpaolo veste i panni di uno dei tanti tentatori dello show.

Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci

Quest’anno è poi arrivata per l’ex velino la svolta: infatti Pierpaolo è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il modello si è fatto subito ben volere dai coinquilino e con una di loro è scattata la scintilla. Infatti il giovane si è avvicinato sempre di più ad Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore.

Tra i 2 sta nascendo del tenero, come anche dimostrato dal bacio in piscina avvenuto poco tempo fa. La showgirl ha voluto ricominciare un nuovo percorso dopo la separazione da Briatore ed anche Pierpaolo è al momento single.

Pierpaolo Petrelli: fidanzate precedenti

Il giovane modello ha infatti alle spalle una relazione importante: infatti ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice cubana Ariadna Romero, dalla quale è nato il piccolo Leonardo nel 2017.

Nonostante la separazione burrascosa, ora i 2 ex sono in buoni rapporti e Pierpaolo condivide spesso su Instagram momenti insieme al figlio. Chissà se il giovane ha trovato un nuovo amore all’interno della casa del Gf Vip? Non resta che aspettare per vedere se questa passione durerà.

*immagine in alto: Instagram/Pierpaolo Petrelli

