Qualche ora fa Franceska Pepe, o “Franceska con la K”, come la chiama Alfonso Signorini, ha lasciato la Casa del Grande Fratello vip. A sorpresa, direbbero i molti che si aspettavano l’eliminazione di Adua Del Vesco dopo tutto il caos e lo scandalo creato dalle sue dichiarazioni su Massimiliano Morra.

L’eliminazione di Franceska Pepe

Nella Casa aveva portato scompiglio, chiasso, caos e discussioni. Ma anche confronto, risate e imitazioni che hanno alla fine conquistato il cuore dei fan della trasmissione e anche i coinquilini. L’eliminazione di ieri sera appare tutto meno che scontata, anzi.

Più vicina di lei all’eliminazione sembrava la compagna di nomination Adua Del Vesco che resta invece nella Casa. Franceska alla fine riconquista la libertà e il suo messaggio lo lancia su Instagram, nelle Storie, pronta ad affrontare di nuovo i suoi fan e a guardare gli ex coinquilini dallo studio insieme ad Alfonso Signorini.

Le sue parole fuori dalla Casa del Gf vip

“Evviva sono libera!“, urla al cellulare e ai suoi fan in un video pubblicato sulle sue Storie Instagram. “Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi, non potete capire che bella la libertà, respirare aria fresca in mezzo alla natura, era troppo frustrante per me“, aggiunge ancora e certo le sue frasi non suonano nuove ai suoi fan e a chi ha seguito attentamente il Grande Fratello.

La modella si è spesso lamentata dell’atteggiamento degli altri vip: “Io non riesco a fingere, dire caz**te, leccare cu*i e mangiare la me**a solo per andare avanti. Scusate ma devo dire quello che penso, essere libera è la cosa più bella del mondo“.

Guarda il video

Poi però un pensiero a tutti quelli che l’hanno sostenuta, che hanno votato per lei o che l’hanno supportata: “Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi stanno scrivendo messaggi d’amore. Non ho dormito tutta la notte per la felicità e la gioia“. E ancora: “Mi riprenderò e tornerò più in forma di prima. Il vostro amore è una cosa totalmente inaspettata. Mi state dando una gioia e una felicità che mai avrei immaginato“. Di sicuro la aspettano ora diversi salotti televisivi in cui portare scompiglio, in senso buono.

Approfondisci

GF Vip, tutti contro Franceska Pepe: Antonella Elia la difende

GF Vip, Franceska Pepe dice una bugia e viene sgridata da Alfonso Signorini

GF Vip: è guerra tra gieffine, volano insinuazioni e parole grosse